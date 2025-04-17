В режиме жесткой экономии: как выживают казахстанцы

В Казахстане продолжает снижаться покупательская способность. Об этом сообщает директор по работе с розничными сетями NielsenIQ Лейла Мусатаева, передает Lada.kz со ссылкой на LS

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Экономические реалии 2024 года

Как утверждает Лейла Мусатаева, спад покупок наблюдается почти весь 2024 год. Согласно данным NielsenIQ, в наблюдаемых категориях товаров продажи в натуральном выражении снизились на 2% в прошлом году. Однако, несмотря на это, в денежном выражении зафиксирован рост на 6%, что связано с повышением цен на товары на 8%.

Мусатаева подчеркивает, что казахстанцы по-прежнему придерживаются режима экономии, покупая товары с акциями или в меньших объемах. Согласно индексу потребительского оптимизма за первый квартал 2025 года, наибольшее беспокойство у покупателей вызывает рост стоимости продуктов FMCG (быстрого потребления) и повышение цен на товары и услуги.

Ожидания и реальность

Исследования NielsenIQ показывают, что 62% опрошенных считают, что Казахстан находится в экономическом кризисе. Эта обеспокоенность подтверждается изменениями в потребительских привычках.

С начала 2025 года 72% респондентов начали активно сокращать повседневные расходы. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года этот показатель составлял 65%. Основные области экономии среди казахстанцев — это одежда (64%), питание вне дома и развлечения (по 58%), а также еда навынос (51%).

Переход на более дешевые марки

Также значительное число казахстанцев (41%) переключились на более дешевые марки товаров FMCG. В результате наблюдается заметное снижение потребления практически всех категорий продукции в этой сфере.

Таким образом, несмотря на рост цен, казахстанцы продолжают искать способы адаптироваться к новым экономическим условиям, предпочитая экономить на повседневных расходах.