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17.04.2025, 14:02

Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачивать

Новости Казахстана 0 22 400

С 7 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила, изменившие систему автострахования, в том числе систему "бонус-малус". Это система, которая влияет на расчет стоимости полиса обязательного автострахования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО), в зависимости от "класса" водителя. С каждым нарушением ПДД или происшествием стоимость страховки может изменяться, что значительно влияет на финансовые затраты автовладельцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: пресс-служба ДП СКО
Фото: пресс-служба ДП СКО

Что изменилось в системе "бонус-малус"?

  1. Новые классы страховки:
    В систему были добавлены новые классы: A, М1 и М2.

  2. Изменение стартовой позиции:
    Водители без стажа теперь начинаются с более дорогой страховки.

  3. Модификация коэффициентов:
    В зависимости от наличия или отсутствия нарушений и ДТП, класс страховки водителя может как повышаться, так и понижаться.

Какие нарушения влияют на стоимость страховки?

Нарушения ПДД, которые теперь влияют на класс страховки, могут быть как незначительными, так и серьезными. Рассмотрим их в деталях:

1. Меньшие нарушения:

  • Превышение скорости на 40 км/ч и более.

  • Повторное превышение скорости на 20 км/ч и более в течение года.

  • Выезд на встречную полосу.

  • Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика.

  • Невыполнение требований уступить дорогу пешеходам или другим участникам движения.

  • Создание аварийной обстановки.

  • Управление автомобилем, не отвечающим техрегламенту или с неисправностями.

Все эти нарушения учитываются только в случае ДТП, произошедшего по вине водителя. В этом случае, если таких нарушений будет три и более, класс страховки снижается на один пункт.

2. Серьезные нарушения:

  • Вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения.

  • Передача управления лицу, находящемуся в опьянении.

При совершении одного из этих нарушений класс страховки немедленно сбрасывается до минимального — М2 (с коэффициентом 3,5), независимо от предыдущего поведения водителя.

Как работает новая система для водителей?

1. Если водитель не нарушает ПДД:

  • Класс страховки увеличивается, и после 5 лет на максимальном уровне стоимость страховки может быть снижена.

2. Если водитель получил штраф, но не был в аварии:

  • Это не влияет на класс страховки, он может оставаться на максимальном уровне или повышаться.

3. Если водитель попал в ДТП без нарушений ПДД:

  • Класс снижается "стандартно", например, с 13 до 7 при одном страховом случае.

4. Если у водителя есть нарушения ПДД после предыдущего изменения класса:

  • При трех и более "обычных" нарушениях класс будет снижен на один пункт.

  • В случае серьезных нарушений класс сразу же снижается до М2.

Цель изменений:

Новые правила направлены на стимулирование водителей соблюдать ПДД, так как каждое нарушение или ДТП напрямую влияет на стоимость автостраховки. Это создает дополнительные финансовые стимулы для аккуратных водителей, так как снижение класса страховки ведет к повышению стоимости полиса.

Проблемы при введении новых классов:

Несмотря на положительные изменения, введение новых классов и интеграция их в единую страховую базу данных сопровождались определенными трудностями. Водители столкнулись с проблемами при приобретении полиса ОГПО, как в офисах страховых компаний, так и через онлайн-систему.

В конечном итоге, изменения призваны не только улучшить систему автострахования, но и повысить безопасность на дорогах Казахстана, поощряя водителей к более аккуратному и ответственному вождению.

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