18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.67
592.46
6.32
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.04.2025, 14:57

В Казахстане изменены правила определения национальности ребенка

Новости Казахстана 0 2 648

В Казахстане вступили в силу новые правила, касающиеся определения национальности ребенка. Теперь, в случае отсутствия информации о национальности родителей, ребенок может получить национальность, отличную от данных его родителей. Соответствующее решение было принято Конституционным судом страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ru.pngtree.com
Фото: ru.pngtree.com

Суть изменений

Пресс-служба Конституционного суда сообщила, что суд признал часть статьи 65 Кодекса о браке и семье, касающуюся указания национальности ребенка, неконституционной. Ранее национальность ребенка могла быть определена только по национальности одного из родителей. Однако, когда информация о родителях отсутствует, эта норма больше не будет применяться.

История обращения

Судебное разбирательство было инициировано казахстанкой, которая являлась опекуном ребенка, чья мать скончалась, а информация об отце была отсутствующей. Из-за этого органы РАГС отказались занести национальность ребенка в документы. Судебные органы также поддержали этот отказ, сославшись на действующую статью 65 Кодекса. Однако обращение в Конституционный суд поставило под сомнение правомерность этой нормы.

Решение Конституционного суда

Конституционный суд Казахстана пришел к выводу, что существующая норма нарушала право на самоидентификацию, закрепленное в Конституции. Суд отметил, что в жизни случаются ситуации, когда информация о родителях либо отсутствует, либо недоступна, например, при усыновлении, утрате документов или в случаях, когда ребенка воспитывают другие лица. В таких случаях, по мнению суда, национальность ребенка должна быть определена на основании других факторов.

Что изменится в будущем

Теперь в случаях, когда невозможно указать национальность ребенка по родителям, будет предусмотрена альтернатива. Однако суд отметил, что, если гражданин решит указать свою национальность в официальных документах, государственные органы будут вправе проверять достоверность этих данных. Это позволит избежать произвольного указания национальности.

Что осталось неизменным

Право указывать национальность ребенка по родителям сохраняется, и изменения касаются только ситуаций, когда эта информация недоступна или не может быть подтверждена.

Роль Конституционного суда

Конституционный суд Казахстана является высшим органом конституционного контроля в стране, обеспечивающим соблюдение Конституции. Он проверяет законы на соответствие Конституции, рассматривает обращения граждан и организации, а также защищает основные права и свободы граждан.

С 2023 года Конституционный суд заменил ранее существовавший Конституционный совет, который функционировал с 1995 по 2022 год. В своей практике суд уже принимал решения по ряду важных социальных вопросов, например, о зачете в трудовом стаже времени ухода за детьми для неработающих отцов.

Таким образом, это решение Конституционного суда вносит важные коррективы в процессы самоидентификации граждан и может иметь широкий общественный отклик, особенно в случаях, когда родители ребенка неизвестны или информация о них утеряна.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?