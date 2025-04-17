В Казахстане изменены правила определения национальности ребенка

В Казахстане вступили в силу новые правила, касающиеся определения национальности ребенка. Теперь, в случае отсутствия информации о национальности родителей, ребенок может получить национальность, отличную от данных его родителей. Соответствующее решение было принято Конституционным судом страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Суть изменений

Пресс-служба Конституционного суда сообщила, что суд признал часть статьи 65 Кодекса о браке и семье, касающуюся указания национальности ребенка, неконституционной. Ранее национальность ребенка могла быть определена только по национальности одного из родителей. Однако, когда информация о родителях отсутствует, эта норма больше не будет применяться.

История обращения

Судебное разбирательство было инициировано казахстанкой, которая являлась опекуном ребенка, чья мать скончалась, а информация об отце была отсутствующей. Из-за этого органы РАГС отказались занести национальность ребенка в документы. Судебные органы также поддержали этот отказ, сославшись на действующую статью 65 Кодекса. Однако обращение в Конституционный суд поставило под сомнение правомерность этой нормы.

Решение Конституционного суда

Конституционный суд Казахстана пришел к выводу, что существующая норма нарушала право на самоидентификацию, закрепленное в Конституции. Суд отметил, что в жизни случаются ситуации, когда информация о родителях либо отсутствует, либо недоступна, например, при усыновлении, утрате документов или в случаях, когда ребенка воспитывают другие лица. В таких случаях, по мнению суда, национальность ребенка должна быть определена на основании других факторов.

Что изменится в будущем

Теперь в случаях, когда невозможно указать национальность ребенка по родителям, будет предусмотрена альтернатива. Однако суд отметил, что, если гражданин решит указать свою национальность в официальных документах, государственные органы будут вправе проверять достоверность этих данных. Это позволит избежать произвольного указания национальности.

Что осталось неизменным

Право указывать национальность ребенка по родителям сохраняется, и изменения касаются только ситуаций, когда эта информация недоступна или не может быть подтверждена.

Роль Конституционного суда

Конституционный суд Казахстана является высшим органом конституционного контроля в стране, обеспечивающим соблюдение Конституции. Он проверяет законы на соответствие Конституции, рассматривает обращения граждан и организации, а также защищает основные права и свободы граждан.

С 2023 года Конституционный суд заменил ранее существовавший Конституционный совет, который функционировал с 1995 по 2022 год. В своей практике суд уже принимал решения по ряду важных социальных вопросов, например, о зачете в трудовом стаже времени ухода за детьми для неработающих отцов.

Таким образом, это решение Конституционного суда вносит важные коррективы в процессы самоидентификации граждан и может иметь широкий общественный отклик, особенно в случаях, когда родители ребенка неизвестны или информация о них утеряна.