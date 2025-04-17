Из обменников в Казахстане исчезло золото: причины и последствия

В Казахстане возникла ситуация, когда в обменных пунктах закончились слитки аффинированного золота. Это связано с временной приостановкой их продажи Национальным банком РК. В ответ на запрос Tengrinews.kz , регулятор объяснил, что процесс изготовления и поставки золотых слитков включает в себя несколько этапов и может занять продолжительное время, сообщает Lada.kz

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Причины приостановки продаж золотых слитков

Национальный банк Казахстана приостановил продажи золотых слитков для банков и обменных пунктов по следующим причинам:

Производственно-логистический цикл : Изготовление и доставка слитков аффинированного золота включает несколько этапов, что делает процесс сложным и длительным.

Задержка поставок: В ответе регулятора уточняется, что заявки от банков и обменных пунктов будут рассматриваться только после поступления слитков в филиалы Нацбанка.

Альтернативные решения от Национального банка

Для удовлетворения спроса на золото в данный момент Национальный банк предлагает следующие альтернативы:

Инвестиционные монеты : В филиалах Нацбанка можно приобрести инвестиционные монеты из золота и серебра, которые продаются без дополнительной комиссии.

Выкуп слитков у граждан: Банки и обменники могут выкупать золотые слитки у казахстанцев при условии сохранности защитной упаковки, с последующей перепродажей.

Поступление мерных слитков в филиалы Национального банка ожидается в конце второго квартала 2025 года.

Цены на золото: Рекордный рост

Цена на золото на мировых рынках продолжает расти, что также отражается на ценах в Казахстане. На 17 апреля 2025 года один грамм золота стоил:

Национальный банк : 55 421 тенге за грамм.

Крупнейший банк страны: 60 241 тенге за грамм.

Этот рост цен связан с усиленным интересом инвесторов к золоту на фоне экономической нестабильности, обострения торговых войн и неопределенности в торговой политике США. Стоимость золота на мировых рынках впервые в истории превысила 3 330 долларов за унцию.

Подытожим:

Причины дефицита золота : Производственные и логистические задержки.

Альтернативы : Инвестиционные монеты и возможность выкупа слитков у граждан.

Рост цен: Цена на золото продолжает расти, достигая рекордов на мировых рынках.

Следите за обновлениями по этой теме, так как ситуация может измениться с поступлением новых поставок в конце второго квартала 2025 года.