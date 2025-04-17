Тенге сдает позиции: почему казахстанцы переживают за свои сбережения?

Курс тенге продолжает падать в отношениях с основными мировыми валютами, за исключением китайского юаня, который сохраняет стабильность. В этой статье мы рассматриваем, какие факторы влияют на ослабление тенге и что будет происходить с курсами валют в ближайшее время, сообщает Lada.kz со ссылкой на kurs.kz
16 апреля 2025 года курс доллара на KASE составил 522,11 тенге, что стало значительным падением для национальной валюты. На 17 апреля ситуация продолжила ухудшаться:
В Алматы доллар продается по 525,2 тенге, покупается по 522,86 тенге.
Евро на данный момент продается по 591,9 тенге, покупается — по 597,59 тенге.
Российский рубль стоит 6,39 тенге при продаже и 6,26 тенге при покупке.
В Астане курс доллара достиг 528 тенге, что является очередным неприятным сигналом для казахстанцев, особенно для тех, кто планирует обмен валют.
Внешние экономические факторы: Тенге ощущает сильное внешнее давление. Одной из главных причин является укрепление евро, которое обновило трехлетний максимум на мировом валютном рынке. Подобная динамика оказывает негативное влияние на казахстанскую валюту.
Курс рубля: В паре с рублем тенге также ослабел, что связано с укреплением российской валюты на межбанковском рынке. В ближайшие месяцы рубль может ослабнуть из-за изменений в российском бюджете на 2025 год, что может привести к девальвации рубля.
Цена на нефть Brent укрепилась до $66,52 за баррель, что может положительно сказаться на казахстанской экономике и укрепить тенге. Высокие цены на нефть благоприятно влияют на бюджет страны, так как Казахстан является крупным экспортером углеводородов.
На текущий момент отношение к рискам остаётся осторожным, однако есть основания для сдержанного оптимизма. Учитывая положительную динамику на мировых рынках нефти, возможно, что в ближайшее время тенге немного укрепится.
Таким образом, текущая экономическая ситуация требует внимательного подхода как со стороны правительства, так и от граждан, которым необходимо следить за курсом валют и адаптировать свои финансовые стратегии в условиях нестабильности.
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