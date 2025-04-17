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17.04.2025, 17:34

Тенге сдает позиции: почему казахстанцы переживают за свои сбережения?

Новости Казахстана 0 826

Курс тенге продолжает падать в отношениях с основными мировыми валютами, за исключением китайского юаня, который сохраняет стабильность. В этой статье мы рассматриваем, какие факторы влияют на ослабление тенге и что будет происходить с курсами валют в ближайшее время, сообщает Lada.kz со ссылкой на kurs.kz

Фото с сайта afk.kz: UGC
Фото с сайта afk.kz: UGC

Снижение курса тенге по отношению к доллару и евро

16 апреля 2025 года курс доллара на KASE составил 522,11 тенге, что стало значительным падением для национальной валюты. На 17 апреля ситуация продолжила ухудшаться:

  • В Алматы доллар продается по 525,2 тенге, покупается по 522,86 тенге.

  • Евро на данный момент продается по 591,9 тенге, покупается — по 597,59 тенге.

  • Российский рубль стоит 6,39 тенге при продаже и 6,26 тенге при покупке.

В Астане курс доллара достиг 528 тенге, что является очередным неприятным сигналом для казахстанцев, особенно для тех, кто планирует обмен валют.

Причины ослабления тенге

  • Внешние экономические факторы: Тенге ощущает сильное внешнее давление. Одной из главных причин является укрепление евро, которое обновило трехлетний максимум на мировом валютном рынке. Подобная динамика оказывает негативное влияние на казахстанскую валюту.

  • Курс рубля: В паре с рублем тенге также ослабел, что связано с укреплением российской валюты на межбанковском рынке. В ближайшие месяцы рубль может ослабнуть из-за изменений в российском бюджете на 2025 год, что может привести к девальвации рубля.

Нефть как фактор стабильности

Цена на нефть Brent укрепилась до $66,52 за баррель, что может положительно сказаться на казахстанской экономике и укрепить тенге. Высокие цены на нефть благоприятно влияют на бюджет страны, так как Казахстан является крупным экспортером углеводородов.

Перспективы и осторожный оптимизм

На текущий момент отношение к рискам остаётся осторожным, однако есть основания для сдержанного оптимизма. Учитывая положительную динамику на мировых рынках нефти, возможно, что в ближайшее время тенге немного укрепится.

Таким образом, текущая экономическая ситуация требует внимательного подхода как со стороны правительства, так и от граждан, которым необходимо следить за курсом валют и адаптировать свои финансовые стратегии в условиях нестабильности.

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