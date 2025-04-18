«Коммунальные» рекорды: сколько теперь нужно платить за воду и свет казахстанцам

В Казахстане наблюдается значительный рост тарифов на коммунальные услуги, что оказывает ощутимое влияние на бюджеты граждан. В этом году, начиная с марта, стоимость горячей и холодной воды, отопления, электроэнергии и газа значительно увеличилась. Рассмотрим, как именно изменились тарифы и что это означает для населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

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Горячая вода

Тариф на горячую воду для казахстанцев увеличился на 9,7% по сравнению с мартом 2024 года, достигнув 492,3 тенге за 1 куб. м. За два года рост составил 1,5 раза. Однако в крупных городах ситуация еще более драматична:

В Алматы цена на горячую воду преодолела отметку в 640 тенге за куб. м (+7,5% за год и +42,9% за два года).

В Караганде стоимость составила 661,3 тенге за куб. м (+13,4% за год и +1,5 раза за два года).

Эти города демонстрируют самые высокие показатели по стране.

Холодная вода

Тариф на холодную воду подорожал значительно сильнее. В среднем по Казахстану цена увеличилась в 1,9 раза за год и в 2,6 раза за два года, достигнув 165 тенге за куб. м. Наибольшие изменения наблюдаются в следующих регионах:

В Актау тариф на холодную воду составляет 389,7 тенге (+47,6% за год и +1,6 раза за два года), что более чем в 2,3 раза превышает средний показатель по стране.

В Караганде стоимость холодной воды выросла на 1,8 раза за год и в 2,4 раза за два года, составив 277,3 тенге за куб. м.

Центральное отопление

Стоимость отопления также значительно возросла. В среднем по стране тариф на центральное отопление вырос на 16,8% за год и в 1,5 раза за два года, составив 6,1 тыс. тенге за 1 Гкал. Однако в отдельных городах этот рост ещё более выражен:

В Алматы плата за тепло превышает 8,8 тыс. тенге (+20,5% за год и +1,6 раза за два года).

В Шымкенте тариф на отопление составил 7 тыс. тенге (+18,7% за год и +43,9% за два года).

Электроэнергия

Цены на электричество тоже не остаются стабильными. В зависимости от уровня потребления, рост составил от 13% до 14% за год и от 42% до 43% за два года. Особенно высокие тарифы наблюдаются в Алматы и Қонаеве:

Стоимость электричества в этих городах варьируется от 2,8 тыс. до 4,6 тыс. тенге за 100 кВтч (+8% за год и +41% за два года).

Газ

Стоимость газа также выросла:

Природный газ подорожал на 12,5% за год и на 22,7% за два года, достигнув 34 тенге за 1 куб. м.

Сжиженный газ увеличился в цене на 15% за год и на 19,3% за два года, составив 196 тенге за 1 кг.

Содержание жилья

Цена на содержание жилья в Казахстане увеличилась на 10,4% за год и на 19,4% за два года, составив в среднем 54,1 тенге за 1 кв. м. В столице ситуация еще более серьезная:

В Астане жители платят более 70 тенге за квадратный метр (+9,2% за год и +20,2% за два года).

Заключение

Резкий рост тарифов на коммунальные услуги является значительным бременем для казахстанцев. Рост цен затронул практически все виды услуг, включая воду, тепло, электроэнергию и газ. Экономика страны продолжает испытывать давление, что напрямую сказывается на стоимости жизни для граждан.