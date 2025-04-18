Золотые туристы: кто и сколько оставил в Казахстане миллионы долларов

Туризм становится всё более важной отраслью экономики Казахстана. В 2024 году иностранные туристы оставили в стране свыше 2,6 миллиарда долларов США, свидетельствуют данные Комитета индустрии туризма при Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Lada.kz
Развитие туристической сферы рассматривается как ключевое направление в рамках политики по диверсификации экономики. Власти рассчитывают, что приток иностранных туристов обеспечит:
поступления иностранной валюты в страну;
стимулирование развития гостиничного и ресторанного бизнеса;
рост транспортных и сервисных услуг;
создание новых рабочих мест.
Согласно информации Национального банка Казахстана, средние траты одного туриста из стран дальнего зарубежья составляют от 1 200 до 1 500 долларов США за визит. Эти средства распределяются на:
проживание и питание;
транспорт и экскурсионные услуги;
сувениры и личные покупки;
развлекательные мероприятия.
В 2024 году наибольшие суммы потратили туристы из следующих государств:
Китай — 307 миллионов долларов США
Германия — 56 миллионов долларов США
Турция — 53 миллиона долларов США
США — 47 миллионов долларов США
Это говорит о растущем интересе иностранных граждан к Казахстану как к туристическому направлению и потенциале для дальнейшего роста сектора.
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