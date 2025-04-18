Золотые туристы: кто и сколько оставил в Казахстане миллионы долларов

Туризм становится всё более важной отраслью экономики Казахстана. В 2024 году иностранные туристы оставили в стране свыше 2,6 миллиарда долларов США, свидетельствуют данные Комитета индустрии туризма при Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Lada.kz

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Туризм — стратегический приоритет

Развитие туристической сферы рассматривается как ключевое направление в рамках политики по диверсификации экономики. Власти рассчитывают, что приток иностранных туристов обеспечит:

поступления иностранной валюты в страну;

стимулирование развития гостиничного и ресторанного бизнеса;

рост транспортных и сервисных услуг;

создание новых рабочих мест.

Сколько тратит один турист

Согласно информации Национального банка Казахстана, средние траты одного туриста из стран дальнего зарубежья составляют от 1 200 до 1 500 долларов США за визит. Эти средства распределяются на:

проживание и питание;

транспорт и экскурсионные услуги;

сувениры и личные покупки;

развлекательные мероприятия.

Топ стран по расходам в Казахстане

В 2024 году наибольшие суммы потратили туристы из следующих государств:

Китай — 307 миллионов долларов США

Германия — 56 миллионов долларов США

Турция — 53 миллиона долларов США

США — 47 миллионов долларов США

Это говорит о растущем интересе иностранных граждан к Казахстану как к туристическому направлению и потенциале для дальнейшего роста сектора.