Популярные бренды без переплат: казахстанцам упростили покупку авто

Программа льготного автокредитования от ForteBank продолжает действовать и становится еще доступнее для широкой аудитории. Банк обновил ключевые параметры программы, сделав покупку автомобиля в кредит значительно проще — как с точки зрения условий, так и с точки зрения выбора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Теперь казахстанцы могут оформить автокредит по сниженной ставке от 4% годовых с первоначальным взносом всего от 10%, тогда как ранее минимальный порог составлял 50%.
В программу были добавлены новые бренды, включая:
SKODA
Haval
TANK
BYD
ZEEKR
KAIYI
Всего в списке — более 80 моделей от 17 производителей, что значительно расширяет выбор для потенциальных покупателей.
Ставка: от 1% до 5% годовых
Срок кредита: до 7 лет
Первоначальный взнос: от 10% (в зависимости от марки и модели автомобиля)
Новые условия распространяются в первую очередь на автомобили среднего ценового сегмента и популярные китайские марки:
KIA K5 — ставка 5%
(при взносе 50% — ставка снижается до 1%)
Geely Coolray, Emgrand, Atlas — ставка 4%
Changan Alsvin — ставка 4%
Geely Okavanga, Tugella, Monjaro — ставка 4%
JAC J7 Plus, J7, JS6, JS5, JS3, S3 Pro — ставка 4%
Chevrolet Tracker, Cobalt, Onix — ставка 4%
Jetour X70Plus — ставка 4%
KAIYI E5, X3, X3 PRO, X7 — ставка 4%
Полный перечень автомобилей и условия автокредитования доступны на официальном сайте банка: forte.kz/promo_auto
Комментарии0 комментарий(ев)