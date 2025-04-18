Популярные бренды без переплат: казахстанцам упростили покупку авто

Программа льготного автокредитования от ForteBank продолжает действовать и становится еще доступнее для широкой аудитории. Банк обновил ключевые параметры программы, сделав покупку автомобиля в кредит значительно проще — как с точки зрения условий, так и с точки зрения выбора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Главное нововведение — снижен первоначальный взнос

Теперь казахстанцы могут оформить автокредит по сниженной ставке от 4% годовых с первоначальным взносом всего от 10%, тогда как ранее минимальный порог составлял 50%.

Кредит на большее количество марок

В программу были добавлены новые бренды, включая:

SKODA

Haval

TANK

BYD

ZEEKR

KAIYI

Всего в списке — более 80 моделей от 17 производителей, что значительно расширяет выбор для потенциальных покупателей.

Условия автокредитования от ForteBank

Ставка: от 1% до 5% годовых

Срок кредита: до 7 лет

Первоначальный взнос: от 10% (в зависимости от марки и модели автомобиля)

Модели со сниженным первоначальным взносом: список на апрель 2025 года

Новые условия распространяются в первую очередь на автомобили среднего ценового сегмента и популярные китайские марки:

От 10% взноса:

KIA K5 — ставка 5%

(при взносе 50% — ставка снижается до 1%)

Geely Coolray, Emgrand, Atlas — ставка 4%

От 20% взноса:

Changan Alsvin — ставка 4%

От 25% взноса:

Geely Okavanga, Tugella, Monjaro — ставка 4%

От 30% взноса:

JAC J7 Plus, J7, JS6, JS5, JS3, S3 Pro — ставка 4%

Chevrolet Tracker, Cobalt, Onix — ставка 4%

Jetour X70Plus — ставка 4%

KAIYI E5, X3, X3 PRO, X7 — ставка 4%

Где узнать больше

Полный перечень автомобилей и условия автокредитования доступны на официальном сайте банка: forte.kz/promo_auto