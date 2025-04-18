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18.04.2025, 07:41

Популярные бренды без переплат: казахстанцам упростили покупку авто

Новости Казахстана 0 2 641

Программа льготного автокредитования от ForteBank продолжает действовать и становится еще доступнее для широкой аудитории. Банк обновил ключевые параметры программы, сделав покупку автомобиля в кредит значительно проще — как с точки зрения условий, так и с точки зрения выбора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Главное нововведение — снижен первоначальный взнос

Теперь казахстанцы могут оформить автокредит по сниженной ставке от 4% годовых с первоначальным взносом всего от 10%, тогда как ранее минимальный порог составлял 50%.

Кредит на большее количество марок

В программу были добавлены новые бренды, включая:

  • SKODA

  • Haval

  • TANK

  • BYD

  • ZEEKR

  • KAIYI

Всего в списке — более 80 моделей от 17 производителей, что значительно расширяет выбор для потенциальных покупателей.

Условия автокредитования от ForteBank

  • Ставка: от 1% до 5% годовых

  • Срок кредита: до 7 лет

  • Первоначальный взнос: от 10% (в зависимости от марки и модели автомобиля)

Модели со сниженным первоначальным взносом: список на апрель 2025 года

Новые условия распространяются в первую очередь на автомобили среднего ценового сегмента и популярные китайские марки:

От 10% взноса:

  • KIA K5 — ставка 5%
    (при взносе 50% — ставка снижается до 1%)

  • Geely Coolray, Emgrand, Atlas — ставка 4%

От 20% взноса:

  • Changan Alsvin — ставка 4%

От 25% взноса:

  • Geely Okavanga, Tugella, Monjaro — ставка 4%

От 30% взноса:

  • JAC J7 Plus, J7, JS6, JS5, JS3, S3 Pro — ставка 4%

  • Chevrolet Tracker, Cobalt, Onix — ставка 4%

  • Jetour X70Plus — ставка 4%

  • KAIYI E5, X3, X3 PRO, X7 — ставка 4%

Где узнать больше

Полный перечень автомобилей и условия автокредитования доступны на официальном сайте банка: forte.kz/promo_auto

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