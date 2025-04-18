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18.04.2025, 08:10

Аванс или задаток: как не потерять деньги при покупке квартиры казахстанцам

Новости Казахстана 0 423

При заключении сделки купли-продажи недвижимости многие казахстанцы вносят предоплату — аванс или задаток. Однако не все знают, что между этими понятиями существует принципиальная разница. Незнание юридических нюансов может привести к потере значительных сумм в случае срыва сделки, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В чем ключевое отличие

Предварительный денежный взнос может быть двух типов — аванс и задаток. Они существенно различаются по своему назначению и последствиям:

  • Аванс — это часть общей суммы, переданная в счет будущей оплаты. В случае срыва сделки деньги подлежат возврату, независимо от того, кто отказался от продолжения сделки.

  • Задаток — это финансовое подтверждение серьезности намерений. Если инициатором срыва выступает покупатель, задаток остается у продавца. Если же продавец отказывается от сделки, он обязан вернуть задаток в двойном размере.

Юридическая сторона вопроса

Эксперты подчеркивают важность грамотного документального оформления сделки:

  • Аванс часто превышает задаток и может составлять более 50% от стоимости недвижимости.

  • Задаток, как правило, не превышает 10% от суммы сделки и используется в качестве юридического инструмента для закрепления договоренности.

Но суть не только в сумме. Главный момент — это условия возврата средств и юридическая ответственность сторон.

"Аванс — это просто предоплата. Если кто-то передумал, средства возвращаются без санкций. А задаток — уже обязательство. Отказался — попрощайся с деньгами," — отмечают специалисты Telegram-канала The HODL.

Как правильно оформить задаток

Чтобы избежать споров и потерь, необходимо:

  1. Оформить письменный договор — даже если продавец вызывает доверие, устные договоренности не имеют юридической силы.

  2. Указать в документе, что это задаток, а не аванс — четкая формулировка защитит от двусмысленных трактовок.

  3. Подписать договор у нотариуса — это обеспечит юридическую защиту обеим сторонам.

  4. Прописать все условия сделки:

    • полные данные сторон;

    • стоимость недвижимости;

    • срок заключения основного договора купли-продажи;

    • порядок возврата средств при отказе от сделки.

Почему это важно

В случае срыва сделки из-за одной из сторон могут возникнуть серьезные убытки: потерянное время, упущенные альтернативные варианты покупки или продажи, дополнительные расходы на оформление. Грамотно оформленный задаток поможет:

  • зафиксировать намерения участников сделки;

  • возместить потенциальные убытки;

  • избежать длительных судебных разбирательств.

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