Аванс или задаток: как не потерять деньги при покупке квартиры казахстанцам

При заключении сделки купли-продажи недвижимости многие казахстанцы вносят предоплату — аванс или задаток. Однако не все знают, что между этими понятиями существует принципиальная разница. Незнание юридических нюансов может привести к потере значительных сумм в случае срыва сделки, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
Предварительный денежный взнос может быть двух типов — аванс и задаток. Они существенно различаются по своему назначению и последствиям:
Аванс — это часть общей суммы, переданная в счет будущей оплаты. В случае срыва сделки деньги подлежат возврату, независимо от того, кто отказался от продолжения сделки.
Задаток — это финансовое подтверждение серьезности намерений. Если инициатором срыва выступает покупатель, задаток остается у продавца. Если же продавец отказывается от сделки, он обязан вернуть задаток в двойном размере.
Эксперты подчеркивают важность грамотного документального оформления сделки:
Аванс часто превышает задаток и может составлять более 50% от стоимости недвижимости.
Задаток, как правило, не превышает 10% от суммы сделки и используется в качестве юридического инструмента для закрепления договоренности.
Но суть не только в сумме. Главный момент — это условия возврата средств и юридическая ответственность сторон.
"Аванс — это просто предоплата. Если кто-то передумал, средства возвращаются без санкций. А задаток — уже обязательство. Отказался — попрощайся с деньгами," — отмечают специалисты Telegram-канала The HODL.
Чтобы избежать споров и потерь, необходимо:
Оформить письменный договор — даже если продавец вызывает доверие, устные договоренности не имеют юридической силы.
Указать в документе, что это задаток, а не аванс — четкая формулировка защитит от двусмысленных трактовок.
Подписать договор у нотариуса — это обеспечит юридическую защиту обеим сторонам.
Прописать все условия сделки:
полные данные сторон;
стоимость недвижимости;
срок заключения основного договора купли-продажи;
порядок возврата средств при отказе от сделки.
В случае срыва сделки из-за одной из сторон могут возникнуть серьезные убытки: потерянное время, упущенные альтернативные варианты покупки или продажи, дополнительные расходы на оформление. Грамотно оформленный задаток поможет:
зафиксировать намерения участников сделки;
возместить потенциальные убытки;
избежать длительных судебных разбирательств.
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