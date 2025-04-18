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18.04.2025, 09:46

Минздрав выступил с экстренным заявлением после смертельных инъекций

Новости Казахстана 0 592

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с официальным обращением к гражданам, призвав соблюдать осторожность при получении медицинских процедур. Поводом для заявления стали серьезные нарушения, выявленные в процедурных кабинетах, а также случаи с летальным исходом, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Семь обращений – и ряд нарушений

С начала 2024 года по первый квартал 2025 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля поступило семь обращений, связанных с качеством предоставления процедурных медицинских услуг. Все жалобы стали основанием для внеплановых проверок.

В ходе проверок были зафиксированы следующие нарушения:

  • 4 случая оказания медицинских услуг без соответствующей лицензии;

  • 3 факта работы неквалифицированного персонала без профильных сертификатов;

  • 2 случая несоблюдения условий хранения медикаментов.

По результатам проверок были составлены протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион тенге.

Трагедии в Жамбылской области: дело передано в полицию

Особое внимание ведомства было уделено случаям с летальным исходом в Жамбылской области. Там, по результатам внеплановой проверки, были выявлены грубые нарушения при хранении лекарственных препаратов и медицинских изделий. Один из процедурных кабинетов, причастный к этим инцидентам, уже прекратил работу.

Материалы по трагическим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Лицензия есть не у всех: тревожная статистика

Ситуация в Жамбылской области вызывает серьезные опасения. Из 107 зарегистрированных процедурных кабинетов в регионе только 42 имеют лицензию на оказание доврачебной помощи.

Минздрав напомнил, что проверки без обращения граждан или поручений от госорганов не допускаются – внеплановые инспекции возможны лишь при наличии официального запроса.

Рекомендации Минздрава: как обезопасить себя

В связи с выявленными нарушениями Министерство здравоохранения Казахстана дало следующие рекомендации:

  • Обращайтесь только в лицензированные медорганизации — уточняйте наличие лицензии перед процедурой.

  • Убедитесь в квалификации персонала — медицинские услуги должны оказывать сертифицированные специалисты.

  • Не соглашайтесь на процедуры вне клиник — особенно если они проводятся в домашних условиях без наблюдения врача.

«Призываем граждан ответственно относиться к вопросам здоровья и своевременно сообщать о нарушениях в уполномоченные органы», — подчеркнули в Минздраве.

Масштабные проверки в роддомах

Дополнительно ведомство напомнило, что в марте 2025 года в одном из родильных домов Жамбылской области скончались женщина и новорожденный. В связи с этим Минздрав планирует масштабную проверку всех родильных учреждений региона.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Правильно говорит доктор Мясников: "Врач - это средство повышенной опасности". Уж очень либеральные меры принимаются государством (если вообще принимаются) по отношению к таким "лекарям". А ведь речь идет о жизни людей! Явно министерство "здравозахоронения" хреново работает.
18.04.2025, 07:00
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