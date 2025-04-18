Минздрав выступил с экстренным заявлением после смертельных инъекций

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с официальным обращением к гражданам, призвав соблюдать осторожность при получении медицинских процедур. Поводом для заявления стали серьезные нарушения, выявленные в процедурных кабинетах, а также случаи с летальным исходом, сообщает Lada.kz
С начала 2024 года по первый квартал 2025 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля поступило семь обращений, связанных с качеством предоставления процедурных медицинских услуг. Все жалобы стали основанием для внеплановых проверок.
В ходе проверок были зафиксированы следующие нарушения:
4 случая оказания медицинских услуг без соответствующей лицензии;
3 факта работы неквалифицированного персонала без профильных сертификатов;
2 случая несоблюдения условий хранения медикаментов.
По результатам проверок были составлены протоколы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион тенге.
Особое внимание ведомства было уделено случаям с летальным исходом в Жамбылской области. Там, по результатам внеплановой проверки, были выявлены грубые нарушения при хранении лекарственных препаратов и медицинских изделий. Один из процедурных кабинетов, причастный к этим инцидентам, уже прекратил работу.
Материалы по трагическим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
Ситуация в Жамбылской области вызывает серьезные опасения. Из 107 зарегистрированных процедурных кабинетов в регионе только 42 имеют лицензию на оказание доврачебной помощи.
Минздрав напомнил, что проверки без обращения граждан или поручений от госорганов не допускаются – внеплановые инспекции возможны лишь при наличии официального запроса.
В связи с выявленными нарушениями Министерство здравоохранения Казахстана дало следующие рекомендации:
Обращайтесь только в лицензированные медорганизации — уточняйте наличие лицензии перед процедурой.
Убедитесь в квалификации персонала — медицинские услуги должны оказывать сертифицированные специалисты.
Не соглашайтесь на процедуры вне клиник — особенно если они проводятся в домашних условиях без наблюдения врача.
«Призываем граждан ответственно относиться к вопросам здоровья и своевременно сообщать о нарушениях в уполномоченные органы», — подчеркнули в Минздраве.
Дополнительно ведомство напомнило, что в марте 2025 года в одном из родильных домов Жамбылской области скончались женщина и новорожденный. В связи с этим Минздрав планирует масштабную проверку всех родильных учреждений региона.
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