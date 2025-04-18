Halyk превращает пятёрки в бонусы: школьники Караганды зарабатывают за успехи

В Карагандинской области запустили программу вознаграждения школьников за успехи в учебе. Ученики школ региона могут получать бонусы от Halyk за хорошие оценки в рамках новой инициативы "Бонусы за оценки", сообщает Lada.kz

Фото - ratel.kz

Как работает программа «Бонусы за оценки»

Новая инициатива была запущена 1 апреля 2025 года на основе меморандума, подписанного в акимате области директором Карагандинского филиала Halyk Иваном Скородиевским и главой управления образования Гульбахыт Жунусовой.

Суть программы:

Учащиеся, зарегистрированные на платформе Bilimal , получают 100 бонусов за каждые 10 баллов , полученные за успеваемость.

Для начисления бонусов у школьника должна быть оформлена карта Halyk Easy .

Начисленные бонусы можно использовать для: оплаты товаров через POS-терминалы ; расчетов с помощью Halyk QR в мобильном приложении; оплаты услуг, включая мобильную связь и другие платежи .



Условия участия

Чтобы школьник мог принимать участие в программе, необходимо:

оформить карту Halyk Easy на имя ребенка (делается через приложение Halyk);

согласиться на передачу оценок через платформу Bilimal;

быть учеником школы, подключенной к системе Bilimal.

Первые итоги

Программа вызвала активный отклик среди школьников и родителей:

К участию уже подключились около 3 000 учеников .

В первые недели действия программы на счета школьников было зачислено около 700 000 бонусов.

Финансовое воспитание с детства

По словам директора филиала Halyk Ивана Скородиевского, данная инициатива:

мотивирует учеников на лучшие результаты в учебе ;

способствует развитию финансовой грамотности среди детей;

формирует ответственное отношение к деньгам с раннего возраста;

способствует воспитанию экономически активного поколения.

Дополнительный стимул: розыгрыш 100 000 бонусов

Для участников программы банк приготовил еще один приятный сюрприз: