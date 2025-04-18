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18.04.2025, 10:40

Halyk превращает пятёрки в бонусы: школьники Караганды зарабатывают за успехи

Новости Казахстана 0 421

В Карагандинской области запустили программу вознаграждения школьников за успехи в учебе. Ученики школ региона могут получать бонусы от Halyk за хорошие оценки в рамках новой инициативы "Бонусы за оценки", сообщает Lada.kz

Фото - ratel.kz
Фото - ratel.kz

Как работает программа «Бонусы за оценки»

Новая инициатива была запущена 1 апреля 2025 года на основе меморандума, подписанного в акимате области директором Карагандинского филиала Halyk Иваном Скородиевским и главой управления образования Гульбахыт Жунусовой.

Суть программы:

  • Учащиеся, зарегистрированные на платформе Bilimal, получают 100 бонусов за каждые 10 баллов, полученные за успеваемость.

  • Для начисления бонусов у школьника должна быть оформлена карта Halyk Easy.

  • Начисленные бонусы можно использовать для:

    • оплаты товаров через POS-терминалы;

    • расчетов с помощью Halyk QR в мобильном приложении;

    • оплаты услуг, включая мобильную связь и другие платежи.

Условия участия

Чтобы школьник мог принимать участие в программе, необходимо:

  • оформить карту Halyk Easy на имя ребенка (делается через приложение Halyk);

  • согласиться на передачу оценок через платформу Bilimal;

  • быть учеником школы, подключенной к системе Bilimal.

Первые итоги

Программа вызвала активный отклик среди школьников и родителей:

  • К участию уже подключились около 3 000 учеников.

  • В первые недели действия программы на счета школьников было зачислено около 700 000 бонусов.

Финансовое воспитание с детства

По словам директора филиала Halyk Ивана Скородиевского, данная инициатива:

  • мотивирует учеников на лучшие результаты в учебе;

  • способствует развитию финансовой грамотности среди детей;

  • формирует ответственное отношение к деньгам с раннего возраста;

  • способствует воспитанию экономически активного поколения.

Дополнительный стимул: розыгрыш 100 000 бонусов

Для участников программы банк приготовил еще один приятный сюрприз:

  • каждый ученик, получивший 10 и более оценок в 10 баллов в течение одного календарного месяца, автоматически становится участником розыгрыша 100 000 бонусов.

  • Программа действует с 1 апреля и до конца учебной четверти.

  • Подробности акции доступны на официальном сайте Halyk Bank.

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