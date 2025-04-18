Halyk превращает пятёрки в бонусы: школьники Караганды зарабатывают за успехи

В Карагандинской области запустили программу вознаграждения школьников за успехи в учебе. Ученики школ региона могут получать бонусы от Halyk за хорошие оценки в рамках новой инициативы "Бонусы за оценки", сообщает Lada.kz
Новая инициатива была запущена 1 апреля 2025 года на основе меморандума, подписанного в акимате области директором Карагандинского филиала Halyk Иваном Скородиевским и главой управления образования Гульбахыт Жунусовой.
Суть программы:
Учащиеся, зарегистрированные на платформе Bilimal, получают 100 бонусов за каждые 10 баллов, полученные за успеваемость.
Для начисления бонусов у школьника должна быть оформлена карта Halyk Easy.
Начисленные бонусы можно использовать для:
оплаты товаров через POS-терминалы;
расчетов с помощью Halyk QR в мобильном приложении;
оплаты услуг, включая мобильную связь и другие платежи.
Чтобы школьник мог принимать участие в программе, необходимо:
оформить карту Halyk Easy на имя ребенка (делается через приложение Halyk);
согласиться на передачу оценок через платформу Bilimal;
быть учеником школы, подключенной к системе Bilimal.
Программа вызвала активный отклик среди школьников и родителей:
К участию уже подключились около 3 000 учеников.
В первые недели действия программы на счета школьников было зачислено около 700 000 бонусов.
По словам директора филиала Halyk Ивана Скородиевского, данная инициатива:
мотивирует учеников на лучшие результаты в учебе;
способствует развитию финансовой грамотности среди детей;
формирует ответственное отношение к деньгам с раннего возраста;
способствует воспитанию экономически активного поколения.
Для участников программы банк приготовил еще один приятный сюрприз:
каждый ученик, получивший 10 и более оценок в 10 баллов в течение одного календарного месяца, автоматически становится участником розыгрыша 100 000 бонусов.
Программа действует с 1 апреля и до конца учебной четверти.
Подробности акции доступны на официальном сайте Halyk Bank.
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