Курс под прицелом: дотянется ли доллар до 600 тенге?

Аналитики ведущих финансовых компаний оценили вероятность ослабления тенге до отметки 600 тенге за доллар США. Эксперты считают такой сценарий маловероятным и указывают на ряд факторов, которые сдерживают курс национальной валюты от резких колебаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
По данным Национального банка Казахстана, за период с 18 апреля 2024 года по 18 апреля 2025 года курс тенге к доллару США снизился на 74,31 тенге, или на 16,5%. Макроэкономист BCC Invest Тоқтасын Бақберген объяснил такое движение двумя основными причинами:
Зависимость от внешнеэкономических факторов, особенно от цен на нефть. Снижение стоимости энергоресурсов напрямую влияет на объем валютных поступлений, так как Казахстан остается сырьевой экономикой.
Реакция финансового рынка на геополитические и экономические потрясения. Волатильность усиливается, и курс национальной валюты снижается.
Даже при негативном развитии событий в BCC Invest считают маловероятным достижение уровня 600 тенге за доллар. По расчетам компании, в самом пессимистичном сценарии курс к концу 2025 года может достичь не более 552,5 тенге за $1.
Такой уровень возможен лишь при:
продолжительном падении нефтяных цен,
резком обострении геополитической обстановки,
неэффективных мерах государственного регулирования.
Тем не менее, Т. Бақберген подчеркивает, что резкое ослабление тенге может угрожать лишь в долгосрочной перспективе, если Казахстан не решит проблему отрицательного платежного баланса.
На апрель средний курс, по прогнозу BCC Invest, составит 514,4 тенге за $1.
Фактический курс на 18 апреля: 512,36 тенге за $1.
В мае традиционно наблюдается укрепление тенге, что также закладывается в текущие прогнозы.
Кроме того, меры Национального банка направлены на сглаживание избыточного давления на курс, возникающего из-за продажи средств Нацфонда для финансирования бюджета. Одна из таких мер — зеркалирование операций.
Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев также не ожидает ослабления до 600 тенге за доллар. Он отметил:
В Казахстане инфляция и ключевая ставка остаются выше, чем в США, что фундаментально ослабляет тенге, но не в таких масштабах.
Действия Нацбанка в переходный период 2024–2025 годов показывают, что регулятор не допустит резкой девальвации.
Кроме того, аналитик указал на глобальные валютные тренды: доллар США слабеет по отношению к другим валютам на фоне торговой политики Дональда Трампа. Это оказывает поддержку тенге:
«Инвесторы распродают долларовые активы, евро укрепляется к доллару и тестирует важную трендовую линию, идущую с 2008 года. Аналогичная ситуация наблюдается и с индексом доллара», — пояснил Оразбаев.
По расчетам Freedom Finance Global, во II квартале курс доллара к тенге будет находиться в диапазоне 510–530 тенге. Аналитик считает, что наиболее напряженная фаза торговых конфликтов уже пройдена, а временное затишье на рынках поможет снизить давление на курс нацвалюты.
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