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18.04.2025, 11:55

Курс под прицелом: дотянется ли доллар до 600 тенге?

Новости Казахстана 0 530

Аналитики ведущих финансовых компаний оценили вероятность ослабления тенге до отметки 600 тенге за доллар США. Эксперты считают такой сценарий маловероятным и указывают на ряд факторов, которые сдерживают курс национальной валюты от резких колебаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Насколько ослаб тенге за год

По данным Национального банка Казахстана, за период с 18 апреля 2024 года по 18 апреля 2025 года курс тенге к доллару США снизился на 74,31 тенге, или на 16,5%. Макроэкономист BCC Invest Тоқтасын Бақберген объяснил такое движение двумя основными причинами:

  • Зависимость от внешнеэкономических факторов, особенно от цен на нефть. Снижение стоимости энергоресурсов напрямую влияет на объем валютных поступлений, так как Казахстан остается сырьевой экономикой.

  • Реакция финансового рынка на геополитические и экономические потрясения. Волатильность усиливается, и курс национальной валюты снижается.

Прогноз на конец 2025 года

Даже при негативном развитии событий в BCC Invest считают маловероятным достижение уровня 600 тенге за доллар. По расчетам компании, в самом пессимистичном сценарии курс к концу 2025 года может достичь не более 552,5 тенге за $1.

Такой уровень возможен лишь при:

  • продолжительном падении нефтяных цен,

  • резком обострении геополитической обстановки,

  • неэффективных мерах государственного регулирования.

Тем не менее, Т. Бақберген подчеркивает, что резкое ослабление тенге может угрожать лишь в долгосрочной перспективе, если Казахстан не решит проблему отрицательного платежного баланса.

Краткосрочные ожидания

  • На апрель средний курс, по прогнозу BCC Invest, составит 514,4 тенге за $1.

  • Фактический курс на 18 апреля: 512,36 тенге за $1.

  • В мае традиционно наблюдается укрепление тенге, что также закладывается в текущие прогнозы.

Кроме того, меры Национального банка направлены на сглаживание избыточного давления на курс, возникающего из-за продажи средств Нацфонда для финансирования бюджета. Одна из таких мер — зеркалирование операций.

Поддержка от слабого доллара

Аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев также не ожидает ослабления до 600 тенге за доллар. Он отметил:

  • В Казахстане инфляция и ключевая ставка остаются выше, чем в США, что фундаментально ослабляет тенге, но не в таких масштабах.

  • Действия Нацбанка в переходный период 2024–2025 годов показывают, что регулятор не допустит резкой девальвации.

Кроме того, аналитик указал на глобальные валютные тренды: доллар США слабеет по отношению к другим валютам на фоне торговой политики Дональда Трампа. Это оказывает поддержку тенге:

«Инвесторы распродают долларовые активы, евро укрепляется к доллару и тестирует важную трендовую линию, идущую с 2008 года. Аналогичная ситуация наблюдается и с индексом доллара», — пояснил Оразбаев.

Прогноз на второй квартал 2025 года

По расчетам Freedom Finance Global, во II квартале курс доллара к тенге будет находиться в диапазоне 510–530 тенге. Аналитик считает, что наиболее напряженная фаза торговых конфликтов уже пройдена, а временное затишье на рынках поможет снизить давление на курс нацвалюты.

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