Патриарх Кирилл посетит Казахстан: глава Русской православной церкви приедет с особой миссией

В преддверии главного христианского праздника — Пасхи, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к верующим с праздничным посланием и сообщил о предстоящем визите Святейшего патриарха Кирилла, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: rg.ru

Пасхальное богослужение и Благодатный огонь

Празднование Пасхи в этом году состоится 20 апреля. В своем обращении митрополит отметил духовную значимость этого события:

«Крестом и Воскресением Господь соединил Небо и землю, Творца и творение, Бога и человека. Пусть пасхальная радость озарит духовным светом благословенную землю Великой степи», — сказал он.

Пасхальные богослужения пройдут во всех православных храмах Казахстана. В кафедральном Вознесенском соборе в Алматы митрополит Александр возглавит торжественную службу, которая начнется в 23:30 с крестного хода, за которым последуют утреня и Божественная литургия. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале Semirechie.

Особым событием праздника станет прибытие Благодатного огня из Иерусалима. Огонь будет доставлен в Алматы 20 апреля к 17:00 и внесен в Вознесенский собор.

Осенний визит патриарха Кирилла

Как сообщил митрополит Александр, осенью Казахстан с официальным визитом посетит Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Визит приурочен к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17–18 сентября в Астане.

Патриарх также проведет Божественную литургию в Успенском соборе 21 сентября и посетит ряд памятных мест, связанных с трагическими страницами истории Церкви.

Освящение мемориала новомученикам

Одним из значимых пунктов визита станет поездка в Шымкент, где патриарх Кирилл планирует посетить Лисью балку — место массовых расстрелов священнослужителей в годы репрессий. Здесь он совершит чин освящения мемориальной часовни, возведенной в память о казахстанских новомучениках.

Государственная награда митрополиту

17 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил митрополиту Александру орден «Достық» I степени. Награда приурочена к 15-летию архипастырского служения владыки в Казахстане и признанию вклада Русской православной церкви в развитие межконфессионального диалога и укрепление мира.

Возможный приезд чудотворной иконы

Также митрополит сообщил о ведущихся переговорах по поводу принесения в Казахстан чудотворной Иверской-Гавайской иконы Божией Матери. В случае успешного согласования святыня может прибыть в страну в сентябре 2025 года.