Каждый визит к врачу — за деньги: что изменится в поликлиниках для казахстанцев

В Казахстане готовятся реформы в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС), которые затронут всех граждан страны. Главная суть изменений — часть медицинских услуг, ранее оплачиваемых государством, теперь перейдет под покрытие через страховые отчисления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Одна из ключевых поправок к законопроекту об ОСМС касается исключения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) из списка бесплатных услуг, входящих в гарантированный объем (ГОБМП). Это значит, что скорая помощь останется бесплатной, а вот прием у участкового врача — уже нет.
До реформы ПМСП включала:
Диагностику и лечение распространенных заболеваний;
Направления на скрининги и анализы;
Профилактическую помощь.
Теперь эти услуги будут оплачиваться за счет взносов в Фонд ОСМС.
ГОБМП — это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, закрепленный Конституцией РК. Сюда входят:
Скорая медицинская помощь;
Первичная медико-санитарная помощь (пока еще);
Помощь при ВИЧ, туберкулезе, травмах, инфекциях;
Лечение социально значимых заболеваний;
Паллиативная помощь и реабилитация;
Обеспечение кровью, патологоанатомическая диагностика;
Подготовка и изъятие органов для трансплантации.
ОСМС — это страховая модель, которая покрывает базовые и дополнительные объемы медицинских услуг за счет ежемесячных отчислений с заработной платы (2% — от работника, 3% — от работодателя).
Для обычного пациента различие между ГОБМП и ОСМС зачастую не очевидно: он обращается к врачу, делает анализы, получает направления — и редко задумывается, за чей счет это оплачено. Но с переходом ПМСП в ОСМС, финансирование пойдет уже из фонда страхования, а не напрямую из бюджета.
Это приведет к ряду последствий:
Медучреждения смогут расширять платные услуги;
Пациент может столкнуться с необходимостью доплачивать;
Объем финансирования через ОСМС вырастет, но источников пополнения фонда не станет больше.
Фонд ОСМС уже испытывает дефицит. Дополнительные траты без увеличения поступлений создадут нагрузку, что может вызвать:
Сокращение финансирования на местах
Особенно в сельской местности, где работают фельдшерско-акушерские пункты и передвижные клиники. Ранее они поддерживались за счет ГОБМП, теперь могут оказаться неконкурентоспособными.
Закрытие школьных медкабинетов
Они также могут быть выведены из ГОБМП, и тогда расходы на их содержание лягут на плечи родителей.
Рост обязательных взносов
Чтобы компенсировать дефицит фонда, возможно, потребуется повысить ставки ОСМС для граждан и бизнеса.
Хотя формально Конституция гарантирует медицинскую помощь, на практике доступность ее отдельных видов будет зависеть от способности фонда ОСМС покрывать расходы. В условиях текущего дефицита это означает одно: или будут повышены страховые взносы, или часть медицинских учреждений и услуг просто исчезнет.
Вывод: реформа здравоохранения не пройдет бесследно — ни для системы, ни для рядовых казахстанцев.
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