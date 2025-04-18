Каждый визит к врачу — за деньги: что изменится в поликлиниках для казахстанцев

В Казахстане готовятся реформы в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС), которые затронут всех граждан страны. Главная суть изменений — часть медицинских услуг, ранее оплачиваемых государством, теперь перейдет под покрытие через страховые отчисления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: University Medical Center

Что изменится: первичная помощь больше не за счет бюджета

Одна из ключевых поправок к законопроекту об ОСМС касается исключения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) из списка бесплатных услуг, входящих в гарантированный объем (ГОБМП). Это значит, что скорая помощь останется бесплатной, а вот прием у участкового врача — уже нет.

До реформы ПМСП включала:

Диагностику и лечение распространенных заболеваний;

Направления на скрининги и анализы;

Профилактическую помощь.

Теперь эти услуги будут оплачиваться за счет взносов в Фонд ОСМС.

Что такое ГОБМП и ОСМС — в двух словах

ГОБМП — это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, закрепленный Конституцией РК. Сюда входят:

Скорая медицинская помощь;

Первичная медико-санитарная помощь (пока еще);

Помощь при ВИЧ, туберкулезе, травмах, инфекциях;

Лечение социально значимых заболеваний;

Паллиативная помощь и реабилитация;

Обеспечение кровью, патологоанатомическая диагностика;

Подготовка и изъятие органов для трансплантации.

ОСМС — это страховая модель, которая покрывает базовые и дополнительные объемы медицинских услуг за счет ежемесячных отчислений с заработной платы (2% — от работника, 3% — от работодателя).

Почему реформа кажется незаметной, но это иллюзия

Для обычного пациента различие между ГОБМП и ОСМС зачастую не очевидно: он обращается к врачу, делает анализы, получает направления — и редко задумывается, за чей счет это оплачено. Но с переходом ПМСП в ОСМС, финансирование пойдет уже из фонда страхования, а не напрямую из бюджета.

Это приведет к ряду последствий:

Медучреждения смогут расширять платные услуги;

Пациент может столкнуться с необходимостью доплачивать;

Объем финансирования через ОСМС вырастет, но источников пополнения фонда не станет больше.

Что грозит системе здравоохранения

Фонд ОСМС уже испытывает дефицит. Дополнительные траты без увеличения поступлений создадут нагрузку, что может вызвать:

Сокращение финансирования на местах

Особенно в сельской местности, где работают фельдшерско-акушерские пункты и передвижные клиники. Ранее они поддерживались за счет ГОБМП, теперь могут оказаться неконкурентоспособными. Закрытие школьных медкабинетов

Они также могут быть выведены из ГОБМП, и тогда расходы на их содержание лягут на плечи родителей. Рост обязательных взносов

Чтобы компенсировать дефицит фонда, возможно, потребуется повысить ставки ОСМС для граждан и бизнеса.

Итог: меньше бесплатных услуг — больше расходов для граждан

Хотя формально Конституция гарантирует медицинскую помощь, на практике доступность ее отдельных видов будет зависеть от способности фонда ОСМС покрывать расходы. В условиях текущего дефицита это означает одно: или будут повышены страховые взносы, или часть медицинских учреждений и услуг просто исчезнет.

Вывод: реформа здравоохранения не пройдет бесследно — ни для системы, ни для рядовых казахстанцев.