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18.04.2025, 13:56

Перед тем как помочь - проверят счёт: адресную помощь казахстанцам будут выдавать по новым правилам

Новости Казахстана 0 828

В Казахстане планируют изменить подход к назначению адресной социальной помощи (АСП). Теперь перед выплатой государство будет проверять уровень жизни заявителей через данные о их банковских счетах, кредитах и сбережениях, сообщает Lada.kz

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Зачем проверяют счета?

Как поясняют в министерстве, нововведение направлено на то, чтобы:

  • исключить получение помощи тем, кто в ней не нуждается;

  • обеспечить прозрачность системы;

  • направить ресурсы действительно нуждающимся семьям.

Проверка финансов будет проводиться до назначения выплат, а не после, и только в том случае, если человек сам разрешит доступ к данным.

Когда ждать изменений?

Проект еще находится в стадии обсуждения, однако в Минтруда ожидают первые итоги внедрения новой модели уже к декабрю 2025 года.

Кто и сколько получает АСП сегодня?

По данным министерства:

  • 214 тысяч человек из 40 тысяч семей получают АСП;

  • с начала 2025 года на выплаты потрачено 8,1 млрд тенге;

  • общий бюджет на год — около 133 млрд тенге.

АСП — не только деньги

Адресная социальная помощь включает в себя:

  • финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат;

  • гранты на запуск бизнеса;

  • обучающие курсы и программы по трудоустройству;

  • дополнительные выплаты детям от 1 до 6 лет из малообеспеченных семей — по 1,5 МРП на ребенка. Эту помощь сейчас получают 65 тысяч малышей, общий объем выплат — 1,1 млрд тенге.

Как подать заявление на АСП?

Желающие получить АСП могут обратиться:

  • в карьерные центры;

  • в акиматы по месту жительства;

  • через портал eGov.kz — в онлайн-формате.

Что изменилось в определении бедности?

С 2025 года в Казахстане изменился подход к определению черты бедности:

  • теперь она составляет 35% от медианного дохода региона;

  • при этом не может быть ниже 70% от прожиточного минимума.

Этот шаг направлен на более точную и справедливую оценку уровня жизни и нуждаемости населения.

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