Перед тем как помочь - проверят счёт: адресную помощь казахстанцам будут выдавать по новым правилам

В Казахстане планируют изменить подход к назначению адресной социальной помощи (АСП). Теперь перед выплатой государство будет проверять уровень жизни заявителей через данные о их банковских счетах, кредитах и сбережениях, сообщает Lada.kz

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Зачем проверяют счета?

Как поясняют в министерстве, нововведение направлено на то, чтобы:

исключить получение помощи тем, кто в ней не нуждается ;

обеспечить прозрачность системы ;

направить ресурсы действительно нуждающимся семьям.

Проверка финансов будет проводиться до назначения выплат, а не после, и только в том случае, если человек сам разрешит доступ к данным.

Когда ждать изменений?

Проект еще находится в стадии обсуждения, однако в Минтруда ожидают первые итоги внедрения новой модели уже к декабрю 2025 года.

Кто и сколько получает АСП сегодня?

По данным министерства:

214 тысяч человек из 40 тысяч семей получают АСП;

с начала 2025 года на выплаты потрачено 8,1 млрд тенге ;

общий бюджет на год — около 133 млрд тенге.

АСП — не только деньги

Адресная социальная помощь включает в себя:

финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат;

гранты на запуск бизнеса ;

обучающие курсы и программы по трудоустройству ;

дополнительные выплаты детям от 1 до 6 лет из малообеспеченных семей — по 1,5 МРП на ребенка. Эту помощь сейчас получают 65 тысяч малышей, общий объем выплат — 1,1 млрд тенге.

Как подать заявление на АСП?

Желающие получить АСП могут обратиться:

в карьерные центры ;

в акиматы по месту жительства ;

через портал eGov.kz — в онлайн-формате.

Что изменилось в определении бедности?

С 2025 года в Казахстане изменился подход к определению черты бедности:

теперь она составляет 35% от медианного дохода региона ;

при этом не может быть ниже 70% от прожиточного минимума.

Этот шаг направлен на более точную и справедливую оценку уровня жизни и нуждаемости населения.