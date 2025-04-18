Перед тем как помочь - проверят счёт: адресную помощь казахстанцам будут выдавать по новым правилам

В Казахстане планируют изменить подход к назначению адресной социальной помощи (АСП). Теперь перед выплатой государство будет проверять уровень жизни заявителей через данные о их банковских счетах, кредитах и сбережениях, сообщает Lada.kz
Как поясняют в министерстве, нововведение направлено на то, чтобы:
исключить получение помощи тем, кто в ней не нуждается;
обеспечить прозрачность системы;
направить ресурсы действительно нуждающимся семьям.
Проверка финансов будет проводиться до назначения выплат, а не после, и только в том случае, если человек сам разрешит доступ к данным.
Проект еще находится в стадии обсуждения, однако в Минтруда ожидают первые итоги внедрения новой модели уже к декабрю 2025 года.
По данным министерства:
214 тысяч человек из 40 тысяч семей получают АСП;
с начала 2025 года на выплаты потрачено 8,1 млрд тенге;
общий бюджет на год — около 133 млрд тенге.
Адресная социальная помощь включает в себя:
финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат;
гранты на запуск бизнеса;
обучающие курсы и программы по трудоустройству;
дополнительные выплаты детям от 1 до 6 лет из малообеспеченных семей — по 1,5 МРП на ребенка. Эту помощь сейчас получают 65 тысяч малышей, общий объем выплат — 1,1 млрд тенге.
Желающие получить АСП могут обратиться:
в карьерные центры;
в акиматы по месту жительства;
через портал eGov.kz — в онлайн-формате.
С 2025 года в Казахстане изменился подход к определению черты бедности:
теперь она составляет 35% от медианного дохода региона;
при этом не может быть ниже 70% от прожиточного минимума.
Этот шаг направлен на более точную и справедливую оценку уровня жизни и нуждаемости населения.
Комментарии0 комментарий(ев)