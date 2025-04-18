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18.04.2025, 14:55

Шесть лет за благородство: казахстанец заступился за девушку и попал в тюрьму

Новости Казахстана 0 671

Инцидент, произошедший у одного из торгово-развлекательных центров Астаны, закончился для мужчины шестилетним сроком лишения свободы. Хотя его поступок изначально казался попыткой защитить незнакомую девушку, суд расценил действия как хулиганство с тяжкими последствиями, сообщает Lada.kz

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Что произошло: момент на камере

Как установил Межрайонный суд по уголовным делам Астаны, мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал свидетелем падения девушки в компании незнакомцев перед ТРЦ. Подняв её с земли, он заметил приближающегося мужчину, который, как выяснилось, хотел помочь.

Однако, не вникая в суть происходящего, подсудимый нанёс удар локтем в голову приближавшемуся мужчине — потерпевшему Г., полагая, что тот мог быть причастен к инциденту с девушкой. Позже стало ясно, что потерпевший не имел к произошедшему никакого отношения.

Последствия удара

В результате удара Г. получил тяжкий вред здоровью, что подтвердили экспертиза, показания свидетелей и видеозапись с камеры наблюдения. Эти доказательства стали основой обвинения по статье 106 часть 2 пункт 7 Уголовного кодекса РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Аргументы сторон

  • Прокуратура потребовала наказания в виде шести лет лишения свободы.

  • Адвокат подсудимого ходатайствовал о более мягком наказании, не связанном с лишением свободы.

  • Потерпевший Г. также попросил суд не отправлять мужчину в колонию, пояснив, что ущерб полностью возмещён, а претензий он не имеет.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства

Суд учёл ряд факторов:

Смягчающие:

  • частичное признание вины;

  • полное возмещение причинённого ущерба;

  • отсутствие претензий со стороны пострадавшего.

Отягчающее:

  • состояние алкогольного опьянения в момент преступления.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по инкриминируемой статье и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

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