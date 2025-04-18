"Ваша бронь под угрозой!": как казахстанцев разводят перед отпуском

С наступлением сезона отпусков все больше казахстанцев отказываются от услуг туроператоров и самостоятельно бронируют жильё за границей через онлайн-сервисы. Однако эксперты предупреждают: популярность самостоятельных путешествий привлекла внимание кибермошенников, которые научились обманывать даже опытных туристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Опасные схемы бронирования: как действуют аферисты

Злоумышленники всё чаще маскируются под сотрудников крупных сервисов бронирования, таких как Booking.com. При этом они используют целый ряд уловок, рассчитанных на доверчивость туристов.

Наиболее распространённые методы обмана:

Взлом аккаунтов арендодателей. Мошенники получают доступ к учетной записи владельца жилья и от его имени рассылают поддельные уведомления. В письмах они требуют дополнительный платёж, угрожая отменой брони.

Фишинговые сайты. Жертве присылают ссылку на поддельный сайт, внешне полностью копирующий интерфейс Booking.com. Турист вводит свои данные, после чего злоумышленники получают доступ к банковским счетам.

Как обезопасить себя: советы путешественникам

По информации Telegram-канала aqparatsaqsysy, специализирующегося на выявлении новых схем обмана, есть несколько простых правил, которые помогут минимизировать риски:

Будьте внимательны к сообщениям. Не реагируйте на письма с требованиями перевести деньги, если это не предусмотрено на официальной странице бронирования. Проверяйте ссылки. Перед переходом используйте сервисы вроде VirusTotal, чтобы удостовериться в безопасности URL. Но помните: даже они не всегда распознают свежие угрозы. Сравнивайте условия. Вся официальная информация по оплате и условиям брони указывается на сайте или в мобильном приложении. При малейших несоответствиях — обращайтесь в техподдержку. Не разглашайте персональные данные. Никогда не вводите данные карт, пароли и другую информацию на сомнительных сайтах.

Мошенничество — не только в туризме

Ранее казахстанцев уже предупреждали о схожих схемах, связанных с недвижимостью. В Алматы активизировались аферисты, которые продают или сдают недостроенные дома, выдавая себя за собственников. Они подделывают документы и исчезают сразу после получения предоплаты.

Вывод

Самостоятельный отдых за границей — это удобно и часто дешевле, чем через турагентства. Но с ростом цифровых угроз туристам важно сохранять бдительность, проверять всю информацию и не идти на поводу у сомнительных требований.