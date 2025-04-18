"Ваша бронь под угрозой!": как казахстанцев разводят перед отпуском

С наступлением сезона отпусков все больше казахстанцев отказываются от услуг туроператоров и самостоятельно бронируют жильё за границей через онлайн-сервисы. Однако эксперты предупреждают: популярность самостоятельных путешествий привлекла внимание кибермошенников, которые научились обманывать даже опытных туристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Злоумышленники всё чаще маскируются под сотрудников крупных сервисов бронирования, таких как Booking.com. При этом они используют целый ряд уловок, рассчитанных на доверчивость туристов.
Наиболее распространённые методы обмана:
Взлом аккаунтов арендодателей. Мошенники получают доступ к учетной записи владельца жилья и от его имени рассылают поддельные уведомления. В письмах они требуют дополнительный платёж, угрожая отменой брони.
Фишинговые сайты. Жертве присылают ссылку на поддельный сайт, внешне полностью копирующий интерфейс Booking.com. Турист вводит свои данные, после чего злоумышленники получают доступ к банковским счетам.
По информации Telegram-канала aqparatsaqsysy, специализирующегося на выявлении новых схем обмана, есть несколько простых правил, которые помогут минимизировать риски:
Будьте внимательны к сообщениям. Не реагируйте на письма с требованиями перевести деньги, если это не предусмотрено на официальной странице бронирования.
Проверяйте ссылки. Перед переходом используйте сервисы вроде VirusTotal, чтобы удостовериться в безопасности URL. Но помните: даже они не всегда распознают свежие угрозы.
Сравнивайте условия. Вся официальная информация по оплате и условиям брони указывается на сайте или в мобильном приложении. При малейших несоответствиях — обращайтесь в техподдержку.
Не разглашайте персональные данные. Никогда не вводите данные карт, пароли и другую информацию на сомнительных сайтах.
Ранее казахстанцев уже предупреждали о схожих схемах, связанных с недвижимостью. В Алматы активизировались аферисты, которые продают или сдают недостроенные дома, выдавая себя за собственников. Они подделывают документы и исчезают сразу после получения предоплаты.
Самостоятельный отдых за границей — это удобно и часто дешевле, чем через турагентства. Но с ростом цифровых угроз туристам важно сохранять бдительность, проверять всю информацию и не идти на поводу у сомнительных требований.
Комментарии0 комментарий(ев)