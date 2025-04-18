Банки готовят новые ставки по ипотеке: что нужно знать казахстанцам

Повышение налоговой нагрузки на банки может привести к росту ставок по рыночной ипотеке и снизить доступность жилья для части граждан. Эксперты прогнозируют умеренное, но ощутимое подорожание ипотечных займов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Аналитики объясняют, что ключевая причина — планируемое увеличение корпоративного подоходного налога (КПН) для банков второго уровня до 25%. Это приведет к:
снижению чистой прибыли банков;
необходимости компенсировать издержки за счет клиентов;
росту ставок по рыночной ипотеке, особенно для займов с фиксированной ставкой.
По словам главного аналитика АФК Рамазана Досова, это изменение не должно затронуть государственные программы, но повлияет на стоимость обычных жилищных кредитов.
Рост КПН вряд ли приведет к резкому скачку ставок — конкуренция и наличие госпрограмм сдерживают их рост. Однако:
Ожидаемое повышение — не более чем на 5 процентных пунктов;
Уже фиксируется снижение спроса: за первые два месяца 2025 года выдача ипотек снизилась на 10,2%;
Темпы роста портфеля жилищных кредитов замедлились — с 1,9% до 0,4% в годовом выражении.
Даже небольшое удорожание займов может сказаться на тысячах семей:
Повышение ставки всего на 1 п.п. увеличивает ежемесячный платеж на 5–8%;
Семьи с ограниченной платежеспособностью рискуют не пройти по критериям;
Снижается максимально одобряемая сумма при прежнем уровне доходов;
Особенно сильно пострадают жители регионов и молодые семьи.
Государственные ипотечные программы — "7-20-25", "Наурыз" и другие — действительно помогают, но:
Они рассчитаны на узкий круг участников;
Ограничены по финансированию и числу заявок;
Их задача — точечная поддержка, а не массовое обеспечение доступным жильем.
Аналитики предупреждают: расширение таких программ без ограничений может перегреть рынок и вызвать спекулятивный спрос.
В условиях роста ставок и ограниченной доступности жилья банки и застройщики могут активнее внедрять альтернативные финансовые инструменты:
Лизинг жилья с правом выкупа
Гибкая форма приобретения жилья без первоначального взноса
Возможность индивидуальных графиков погашения
Потенциальная господдержка
Совместные программы банков и застройщиков
Рассрочки от строительных компаний
Участие финансовых институтов в обеспечении сделки
Гибридные ипотечные продукты
Ставки, привязанные к инфляции или другим индексам
Возможность адаптации к изменяющимся рыночным условиям
Жилищные строительные сбережения
Схема с накоплениями через "Отбасы банк"
Частичное субсидирование ставок государством
По оценке экспертов:
Доступность классической ипотеки снизится;
Возрастет интерес к аренде;
Спрос сместится в сторону эконом-жилья;
Замедлится рост строительного сектора, особенно в розничном сегменте.
При этом спрос на премиальное жилье может остаться стабильным — этот сегмент менее чувствителен к изменениям ставок.
Повышение налоговой нагрузки на банки почти неизбежно приведет к подорожанию ипотеки и снижению ее доступности. В этих условиях:
Государство должно продолжать поддержку социально уязвимых граждан;
Частный сектор должен искать инновационные подходы к финансированию жилья;
Покупателям следует быть готовыми к перемене условий кредитования и рассматривать альтернативные инструменты.
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