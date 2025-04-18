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18.04.2025, 17:19

Банки готовят новые ставки по ипотеке: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 590

Повышение налоговой нагрузки на банки может привести к росту ставок по рыночной ипотеке и снизить доступность жилья для части граждан. Эксперты прогнозируют умеренное, но ощутимое подорожание ипотечных займов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Почему ипотека может подорожать

Аналитики объясняют, что ключевая причина — планируемое увеличение корпоративного подоходного налога (КПН) для банков второго уровня до 25%. Это приведет к:

  • снижению чистой прибыли банков;

  • необходимости компенсировать издержки за счет клиентов;

  • росту ставок по рыночной ипотеке, особенно для займов с фиксированной ставкой.

По словам главного аналитика АФК Рамазана Досова, это изменение не должно затронуть государственные программы, но повлияет на стоимость обычных жилищных кредитов.

Что произойдет со ставками

Рост КПН вряд ли приведет к резкому скачку ставок — конкуренция и наличие госпрограмм сдерживают их рост. Однако:

  • Ожидаемое повышение — не более чем на 5 процентных пунктов;

  • Уже фиксируется снижение спроса: за первые два месяца 2025 года выдача ипотек снизилась на 10,2%;

  • Темпы роста портфеля жилищных кредитов замедлились — с 1,9% до 0,4% в годовом выражении.

Кому будет сложнее взять ипотеку

Даже небольшое удорожание займов может сказаться на тысячах семей:

  • Повышение ставки всего на 1 п.п. увеличивает ежемесячный платеж на 5–8%;

  • Семьи с ограниченной платежеспособностью рискуют не пройти по критериям;

  • Снижается максимально одобряемая сумма при прежнем уровне доходов;

  • Особенно сильно пострадают жители регионов и молодые семьи.

Льготных программ на всех не хватит

Государственные ипотечные программы — "7-20-25", "Наурыз" и другие — действительно помогают, но:

  • Они рассчитаны на узкий круг участников;

  • Ограничены по финансированию и числу заявок;

  • Их задача — точечная поддержка, а не массовое обеспечение доступным жильем.

Аналитики предупреждают: расширение таких программ без ограничений может перегреть рынок и вызвать спекулятивный спрос.

Возможные альтернативы классической ипотеке

В условиях роста ставок и ограниченной доступности жилья банки и застройщики могут активнее внедрять альтернативные финансовые инструменты:

  1. Лизинг жилья с правом выкупа

    • Гибкая форма приобретения жилья без первоначального взноса

    • Возможность индивидуальных графиков погашения

    • Потенциальная господдержка

  2. Совместные программы банков и застройщиков

    • Рассрочки от строительных компаний

    • Участие финансовых институтов в обеспечении сделки

  3. Гибридные ипотечные продукты

    • Ставки, привязанные к инфляции или другим индексам

    • Возможность адаптации к изменяющимся рыночным условиям

  4. Жилищные строительные сбережения

    • Схема с накоплениями через "Отбасы банк"

    • Частичное субсидирование ставок государством

Что ждет рынок в ближайшей перспективе

По оценке экспертов:

  • Доступность классической ипотеки снизится;

  • Возрастет интерес к аренде;

  • Спрос сместится в сторону эконом-жилья;

  • Замедлится рост строительного сектора, особенно в розничном сегменте.

При этом спрос на премиальное жилье может остаться стабильным — этот сегмент менее чувствителен к изменениям ставок.

Вывод: что нужно знать казахстанцам

Повышение налоговой нагрузки на банки почти неизбежно приведет к подорожанию ипотеки и снижению ее доступности. В этих условиях:

  • Государство должно продолжать поддержку социально уязвимых граждан;

  • Частный сектор должен искать инновационные подходы к финансированию жилья;

  • Покупателям следует быть готовыми к перемене условий кредитования и рассматривать альтернативные инструменты.

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