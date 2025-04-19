На работу — когда удобно: свобода становится нормой для казахстанцев

Все больше жителей Казахстана отказываются от классического офисного формата «с 9 до 18» в пользу гибкости и самостоятельности. Люди стремятся работать в удобном ритме, сохраняя продуктивность и баланс между личной и профессиональной жизнью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Согласно опросу, проведённому платформой hh.kz среди 1 800 пользователей, приоритеты в трудовых форматах заметно сместились. Казахстанцы выбирают свободу действий и возможность самостоятельно управлять своим временем.
Наиболее востребованные форматы работы:
Гибкий график — 40%
Удалённая работа — 36%
Полный рабочий день — 34%
Сменный график — 26%
Вахтовый метод — 17%
Многие респонденты отмечают, что эффективность работы напрямую связана не с количеством часов, проведённых в офисе, а с возможностью работать в наиболее продуктивное для себя время.
«Гибридный график — лучшее из двух миров. Можно работать как из дома, так и в офисе. Это экономит ресурсы и сохраняет гибкость», — делится мнением один из участников опроса.
Несмотря на растущий интерес к гибким режимам, традиционная пятидневная рабочая неделя остаётся лидером по популярности.
Результаты распределились следующим образом:
График 5/2 — 53%
Свободный график — 38%
Смены 2/2 — 31%
Вахта 15/15 — 17%
Пятидневка продолжает ассоциироваться у казахстанцев со стабильностью, понятным распорядком и возможностью планировать отдых и личные дела.
«Пятидневка — это компромисс между работой и личной жизнью. Люди могут отдыхать по выходным и качественно восстанавливаться», — отметил один из опрошенных.
Готовность работать сверхурочно напрямую зависит от условий. Большинство казахстанцев готовы задержаться на работе, если это будет компенсировано.
76% — готовы перерабатывать, если это оплачивается
25% — считают переработки возможностью для карьерного роста
17% — согласны только в крайних случаях
6% — категорически против
Время максимальной продуктивности отличается у разных людей. Это зависит как от биоритмов, так и от конкретных задач.
Вот как распределились ответы:
45% — считают, что всё зависит от обстоятельств
34% — эффективнее всего утром (жаворонки)
32% — наиболее активны в дневное время
14% — продуктивны вечером (совы)
Гибкость, удалёнка и возможность выбирать рабочий ритм становятся не просто пожеланиями, а важными условиями выбора работодателя. При этом традиционные форматы сохраняют свою привлекательность благодаря стабильности.
Компании, которые дают сотрудникам свободу выбора, выигрывают в конкурентной борьбе за кадры: такие работодатели вызывают больший интерес и способствуют росту лояльности и вовлечённости персонала.
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