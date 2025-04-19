Что изменится в налоге на авто с 2026 года: ставки, сроки и льготы

В новом проекте Налогового кодекса Казахстана, принятом Мажилисом в первом чтении, предлагаются важные изменения, касающиеся налога на транспорт. Если документ пройдет оставшиеся этапы одобрения, он вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Ниже – главные изменения и особенности, которые коснутся как владельцев автомобилей, так и юридических лиц.
Большинство автовладельцев, особенно владельцы недорогих авто, не почувствуют серьезной налоговой нагрузки. Более того, для машин старше 10 лет предусмотрены понижающие коэффициенты.
Размер транспортного налога по-прежнему зависит от объема двигателя:
До 1100 куб. см – 1 МРП
От 1100 до 1500 куб. см – 2 МРП
От 1500 до 2000 куб. см – 3 МРП
От 2000 до 2500 куб. см – 6 МРП
От 2500 до 3000 куб. см – 9 МРП
От 3000 до 4000 куб. см – 15 МРП
Свыше 4000 куб. см – 117 МРП
Примечание: в новом НК данные ставки сохраняются без изменений.
Вводятся поправочные коэффициенты, которые снижают налог в зависимости от возраста автомобиля:
От 10 до 20 лет – коэффициент 0,7
Свыше 20 лет – коэффициент 0,5
Таким образом, владельцы подержанных авто будут платить существенно меньше.
Это решение вписывается в концепцию «налога на роскошь» – принципа, при котором состоятельные граждане платят больше, а владельцы недорогих и старых автомобилей — меньше. Налог на транспорт, по словам авторов инициативы, играет не столько фискальную, сколько социальную роль.
Юрлица получат больше времени на уплату налога:
Сейчас – налог уплачивается до 5 июля отчетного года.
С 2026 года – срок переносится на 10 апреля следующего года, после подачи декларации до 31 марта.
Это позволит бизнесу более гибко управлять налоговой нагрузкой.
Такой вариант действительно обсуждался. В случае значительного роста цен на топливо (в связи с запуском общего рынка ГСМ в рамках ЕАЭС) рассматривалась возможность отмены налога для владельцев экономичных авто.
Однако запуск общего рынка топлива был вновь перенесен — теперь уже не позднее 1 января 2027 года. Поэтому решение об отмене налога отложено.
Ставки налога на легковые авто не изменятся, но для старых машин вводятся понижающие коэффициенты.
Для юрлиц срок уплаты налога продлевается – до апреля следующего года.
Отмена налога на ТС для части граждан пока не реализована – она зависит от роста цен на топливо и решений ЕАЭС.
Вступление нового кодекса в силу ожидается с 1 января 2026 года, если его окончательно примут до конца парламентской сессии.
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