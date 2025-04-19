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18.04.2025, 21:13

Что изменится в налоге на авто с 2026 года: ставки, сроки и льготы

Новости Казахстана 0 916

В новом проекте Налогового кодекса Казахстана, принятом Мажилисом в первом чтении, предлагаются важные изменения, касающиеся налога на транспорт. Если документ пройдет оставшиеся этапы одобрения, он вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: kolesa.kz - Юлия Дербичева
Фото: kolesa.kz - Юлия Дербичева

Ниже – главные изменения и особенности, которые коснутся как владельцев автомобилей, так и юридических лиц.

Основные изменения для физических лиц

Большинство автовладельцев, особенно владельцы недорогих авто, не почувствуют серьезной налоговой нагрузки. Более того, для машин старше 10 лет предусмотрены понижающие коэффициенты.

Действующие и будущие ставки налога:

Размер транспортного налога по-прежнему зависит от объема двигателя:

  • До 1100 куб. см – 1 МРП

  • От 1100 до 1500 куб. см – 2 МРП

  • От 1500 до 2000 куб. см – 3 МРП

  • От 2000 до 2500 куб. см – 6 МРП

  • От 2500 до 3000 куб. см – 9 МРП

  • От 3000 до 4000 куб. см – 15 МРП

  • Свыше 4000 куб. см – 117 МРП

Примечание: в новом НК данные ставки сохраняются без изменений.

Для старых автомобилей – снижение налога

Вводятся поправочные коэффициенты, которые снижают налог в зависимости от возраста автомобиля:

  • От 10 до 20 лет – коэффициент 0,7

  • Свыше 20 лет – коэффициент 0,5

Таким образом, владельцы подержанных авто будут платить существенно меньше.

Почему государство снижает налог на старые авто?

Это решение вписывается в концепцию «налога на роскошь» – принципа, при котором состоятельные граждане платят больше, а владельцы недорогих и старых автомобилей — меньше. Налог на транспорт, по словам авторов инициативы, играет не столько фискальную, сколько социальную роль.

Что изменится для юридических лиц

Юрлица получат больше времени на уплату налога:

  • Сейчас – налог уплачивается до 5 июля отчетного года.

  • С 2026 года – срок переносится на 10 апреля следующего года, после подачи декларации до 31 марта.

Это позволит бизнесу более гибко управлять налоговой нагрузкой.

Будет ли отмена транспортного налога?

Такой вариант действительно обсуждался. В случае значительного роста цен на топливо (в связи с запуском общего рынка ГСМ в рамках ЕАЭС) рассматривалась возможность отмены налога для владельцев экономичных авто.

Однако запуск общего рынка топлива был вновь перенесен — теперь уже не позднее 1 января 2027 года. Поэтому решение об отмене налога отложено.

Подведем итоги: что важно знать

  1. Ставки налога на легковые авто не изменятся, но для старых машин вводятся понижающие коэффициенты.

  2. Для юрлиц срок уплаты налога продлевается – до апреля следующего года.

  3. Отмена налога на ТС для части граждан пока не реализована – она зависит от роста цен на топливо и решений ЕАЭС.

  4. Вступление нового кодекса в силу ожидается с 1 января 2026 года, если его окончательно примут до конца парламентской сессии.

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