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19.04.2025, 07:07

До миллиона долларов штрафа: посольство предупредило казахстанцев в США

Новости Казахстана 0 525

Казахстанцев, находящихся на территории США и имеющих решение о депортации, призвали не затягивать с возвращением, чтобы избежать штрафов, санкций и запрета на въезд, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Посольство Казахстана в Вашингтоне обратилось к согражданам, проживающим в США, с официальным заявлением. В нем говорится о необходимости добровольного выезда из страны тем, кто уже получил судебное решение о депортации. Обращение опубликовано на сайте дипмиссии и в социальных сетях.

Что предлагают власти США

Тем, кто решит покинуть страну добровольно, предоставляются более лояльные условия:

  • Возможность безопасного и организованного выезда — с выбором удобного авиарейса.

  • Сохранение заработанных средств — деньги, полученные за время пребывания в США, не будут изъяты.

  • Отсутствие задержания — у гражданина будет шанс уехать без вмешательства миграционной службы.

  • Будущая перспектива возвращения — при добровольном отъезде сохраняется возможность в дальнейшем вновь въехать в США на законных основаниях.

  • Финансовая помощь — возможно получение субсидии, если нет средств на билет.

Рекомендуется использовать мобильное приложение CBP Home для уведомления властей о намерении покинуть страну.

К чему приведёт отказ от добровольного отъезда

При несоблюдении требований американских властей предусмотрены жёсткие меры:

  • Принудительная депортация — без предоставления времени на подготовку.

  • Ежедневный штраф в размере 998 долларов США, начисляемый ретроспективно за каждый день нарушения (в течение 5 лет с момента вынесения решения).

  • Максимальная сумма штрафа может достигать 1 миллиона долларов.

  • Риск конфискации имущества, находящегося в США, при невозможности уплаты штрафа.

  • Дополнительный штраф — от 1000 до 5000 долларов, если гражданин не воспользуется приложением CBP Home при отъезде.

  • Запрет на повторный въезд в США — лишение права на легальную миграцию в будущем.

Обращение посольства

В связи с ужесточением миграционной политики США, посольство Казахстана настоятельно рекомендует своим гражданам:

«Воспользоваться возможностью добровольного возвращения, чтобы избежать серьёзных последствий», — говорится в заключении обращения.

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