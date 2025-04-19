До миллиона долларов штрафа: посольство предупредило казахстанцев в США

Казахстанцев, находящихся на территории США и имеющих решение о депортации, призвали не затягивать с возвращением, чтобы избежать штрафов, санкций и запрета на въезд, сообщает Lada.kz

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Посольство Казахстана в Вашингтоне обратилось к согражданам, проживающим в США, с официальным заявлением. В нем говорится о необходимости добровольного выезда из страны тем, кто уже получил судебное решение о депортации. Обращение опубликовано на сайте дипмиссии и в социальных сетях.

Что предлагают власти США

Тем, кто решит покинуть страну добровольно, предоставляются более лояльные условия:

Возможность безопасного и организованного выезда — с выбором удобного авиарейса.

Сохранение заработанных средств — деньги, полученные за время пребывания в США, не будут изъяты.

Отсутствие задержания — у гражданина будет шанс уехать без вмешательства миграционной службы.

Будущая перспектива возвращения — при добровольном отъезде сохраняется возможность в дальнейшем вновь въехать в США на законных основаниях.

Финансовая помощь — возможно получение субсидии, если нет средств на билет.

Рекомендуется использовать мобильное приложение CBP Home для уведомления властей о намерении покинуть страну.

К чему приведёт отказ от добровольного отъезда

При несоблюдении требований американских властей предусмотрены жёсткие меры:

Принудительная депортация — без предоставления времени на подготовку.

Ежедневный штраф в размере 998 долларов США , начисляемый ретроспективно за каждый день нарушения (в течение 5 лет с момента вынесения решения).

Максимальная сумма штрафа может достигать 1 миллиона долларов .

Риск конфискации имущества , находящегося в США, при невозможности уплаты штрафа.

Дополнительный штраф — от 1000 до 5000 долларов, если гражданин не воспользуется приложением CBP Home при отъезде.

Запрет на повторный въезд в США — лишение права на легальную миграцию в будущем.

Обращение посольства

В связи с ужесточением миграционной политики США, посольство Казахстана настоятельно рекомендует своим гражданам: