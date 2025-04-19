До миллиона долларов штрафа: посольство предупредило казахстанцев в США

Казахстанцев, находящихся на территории США и имеющих решение о депортации, призвали не затягивать с возвращением, чтобы избежать штрафов, санкций и запрета на въезд, сообщает Lada.kz
Посольство Казахстана в Вашингтоне обратилось к согражданам, проживающим в США, с официальным заявлением. В нем говорится о необходимости добровольного выезда из страны тем, кто уже получил судебное решение о депортации. Обращение опубликовано на сайте дипмиссии и в социальных сетях.
Тем, кто решит покинуть страну добровольно, предоставляются более лояльные условия:
Возможность безопасного и организованного выезда — с выбором удобного авиарейса.
Сохранение заработанных средств — деньги, полученные за время пребывания в США, не будут изъяты.
Отсутствие задержания — у гражданина будет шанс уехать без вмешательства миграционной службы.
Будущая перспектива возвращения — при добровольном отъезде сохраняется возможность в дальнейшем вновь въехать в США на законных основаниях.
Финансовая помощь — возможно получение субсидии, если нет средств на билет.
Рекомендуется использовать мобильное приложение CBP Home для уведомления властей о намерении покинуть страну.
При несоблюдении требований американских властей предусмотрены жёсткие меры:
Принудительная депортация — без предоставления времени на подготовку.
Ежедневный штраф в размере 998 долларов США, начисляемый ретроспективно за каждый день нарушения (в течение 5 лет с момента вынесения решения).
Максимальная сумма штрафа может достигать 1 миллиона долларов.
Риск конфискации имущества, находящегося в США, при невозможности уплаты штрафа.
Дополнительный штраф — от 1000 до 5000 долларов, если гражданин не воспользуется приложением CBP Home при отъезде.
Запрет на повторный въезд в США — лишение права на легальную миграцию в будущем.
В связи с ужесточением миграционной политики США, посольство Казахстана настоятельно рекомендует своим гражданам:
«Воспользоваться возможностью добровольного возвращения, чтобы избежать серьёзных последствий», — говорится в заключении обращения.
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