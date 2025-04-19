Под Астаной перевернулся автобус с юными футболистами: один человек погиб

Вблизи столицы Казахстана произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего юных футболистов. В результате аварии погиб один взрослый пассажир, еще семеро пострадали. Обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работают экстренные службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В Акмолинской области недалеко от Астаны перевернулся автобус с подростками — игроками футбольной команды. Об этом сообщили в Департаменте полиции региона.

По данным ведомства, авария произошла 19 апреля около 06:00 на трассе Алматы — Екатеринбург. Автобус, следовавший из города Степногорска в направлении столицы, по предварительной информации, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В момент ДТП в салоне находились несовершеннолетние спортсмены, сопровождающие их взрослые, а также водитель. В результате происшествия один взрослый скончался на месте от полученных травм. Еще семь человек, включая подростков, были доставлены в больницу с различными травмами.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Правоохранительные органы призывают граждан быть максимально внимательными на дорогах, особенно в условиях раннего утра и при перевозке детей.