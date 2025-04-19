Возраст и вождение: когда пенсионерам могут запретить садиться за руль

В Казахстане возраст не является основанием для автоматического отказа в праве на управление автомобилем, ключевым критерием остаётся состояние здоровья. Однако обсуждение дополнительных ограничений для пожилых водителей набирает обороты, и в некоторых странах уже действуют строгие меры. Эксперты предлагают альтернативный подход — регулярные и эффективные медосмотры вместо жесткого возрастного порога, об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на usolie.info.

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Вопрос о допустимом возрасте для управления автомобилем остаётся актуальным для многих стран, включая Казахстан. В полиции напомнили: в республике прямого возрастного ограничения нет. Главное — чтобы водитель соответствовал требованиям по состоянию здоровья и регулярно подтверждал свою медицинскую пригодность.

«Возраст сам по себе не ограничивает право управлять автомобилем. Если гражданин проходит медицинское освидетельствование и получает заключение о пригодности, он может продолжать вождение вне зависимости от возраста», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, по мере старения организма увеличивается вероятность возрастных изменений: ухудшение слуха, зрения, снижение координации и замедление реакции. Эти факторы могут влиять на безопасность на дороге даже при наличии действующего удостоверения. Статистика показывает, что пожилые водители реже попадают в ДТП по своей вине, но их физическое состояние может ухудшать последствия аварийных ситуаций.

В разных странах применяются разные подходы. Так, в Саудовской Аравии права автоматически аннулируются по достижении 75 лет. В Турции, ОАЭ и на Филиппинах пожилые водители обязаны проходить регулярные медосмотры — от одного раза в год до одного раза в полгода. При этом врачи оценивают зрение, слух, скорость реакции и общее состояние здоровья. Подобный подход позволяет своевременно выявлять отклонения, не прибегая к формальным возрастным ограничениям.

В России, как и в Казахстане, ключевым остаётся медицинское заключение. При замене водительского удостоверения гражданин обязан пройти медосвидетельствование. Однако встает вопрос об эффективности этих проверок. Нередко возрастные изменения остаются незамеченными, что может привести к рискам на дороге.

В то же время в РФ медицинские учреждения обязаны информировать ГИБДД о пациентах, чьи заболевания могут представлять угрозу безопасности дорожного движения. К таким состояниям относятся:

Заболевания сердца и сосудов: сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, аритмии, гипертония.

Неврологические расстройства: эпилепсия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

Заболевания глаз: глаукома, катаракта, резкое снижение зрения.

Нарушения опорно-двигательного аппарата: заболевания, ограничивающие движения конечностей.

Психические расстройства: шизофрения, тяжёлая депрессия и другие.

Сложные формы сахарного диабета с осложнениями.

При наличии одного из этих диагнозов водитель может быть признан непригодным к управлению транспортным средством, в некоторых случаях — с последующим аннулированием прав.

Эксперты считают, что более эффективным решением, чем жесткий возрастной порог, стало бы внедрение системы регулярных и объективных медицинских осмотров для пожилых водителей. При этом частоту таких проверок можно определять индивидуально, исходя из состояния здоровья конкретного человека.

Ключевым моментом должно стать создание понятной и прозрачной системы оценки способности к вождению — не по числам в паспорте, а по реальным медицинским показаниям. Такой подход позволил бы сохранить права опытных водителей, не ставя под угрозу безопасность на дорогах.