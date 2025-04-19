«Ваша карта просрочена»: казахстанцам напомнили о популярной схеме телефонного мошенничества

Казахстанцам напомнили о популярной схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают, что банковская карта якобы просрочена. После этого жертву вынуждают раскрыть личные данные. Специалисты советуют не поддаваться на уловки и немедленно завершать такие звонки, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengri Life .

Фото pixabay.com

В Казахстане вновь фиксируются случаи телефонного мошенничества с использованием схемы, в которой злоумышленники представляются сотрудниками банков и сообщают, что у клиента «просрочена карта». Об этом рассказала специалист по кибербезопасности Александра Мельникова.

По её словам, эта схема остается одной из самых распространённых. Мошенники звонят с подменных номеров, используют специальное программное обеспечение, чтобы голос звучал убедительно, и создают ощущение срочности.

«Вам могут позвонить и сообщить, что срок действия вашей карты истёк, и якобы требуется срочно перевыпустить её. Под этим предлогом у вас запросят номер карты, код CVV, код из SMS и другую конфиденциальную информацию. Это — мошенничество», — предупредила Мельникова.

Она подчеркнула, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают подобную информацию по телефону. Кроме того, банки заранее уведомляют о завершении срока действия карты, а перевыпуск происходит автоматически или через официальные каналы.

Эксперт посоветовала сохранять бдительность и напомнила: если вам позвонили с подобным сообщением, лучше всего сразу прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на карте или сайте.

Также рекомендуется:

Не сообщать никому CVV-код и коды из SMS.

Не переходить по неизвестным ссылкам из сообщений.

Не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев.

Всегда перепроверять информацию через официальные источники.

Мельникова добавила, что особенно уязвимыми становятся пожилые люди и подростки, которые не всегда могут отличить обман от реального звонка. Поэтому важно информировать близких о подобных рисках.

В случае если вы стали жертвой мошенников или передали им данные, необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки карты и подать заявление в полицию.

Специалисты по кибербезопасности отмечают: мошенники регулярно адаптируют схемы, подстраиваясь под новые поводы — от «обновления данных» до «неудачной транзакции». Однако цель всегда одна — получить доступ к вашим деньгам.