В Казахстане запустили детскую SIM-карту: что важно знать родителям

В Алматы запущено тестирование новых «умных» SIM-карт, предназначенных специально для детей. Проект SIM KIDS реализуется при поддержке ведущих операторов связи страны и направлен на защиту юных пользователей от опасностей цифрового мира. Об этом сообщил Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Новая SIM-карта отличается встроенными мерами кибербезопасности. Её задача — ограничить доступ к опасным онлайн-ресурсам и обеспечить родителям инструменты контроля за цифровой активностью ребёнка.
Ключевые функции SIM KIDS:
автоматическая блокировка сайтов с:
порнографическим содержанием,
пропагандой суицида,
информацией о наркотиках,
азартными играми,
другим вредоносным или шокирующим контентом;
контроль за установкой и использованием приложений;
возможность родителям дозвониться до ребёнка, даже если телефон на беззвучном режиме.
SIM KIDS — пилотный проект, реализуемый совместно с крупнейшими мобильными операторами страны. По словам Берика Асылова, в случае успешного завершения испытаний, карта станет доступна всем желающим родителям по всей республике.
Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан отмечал, что Казахстан изучил практику других стран, где «детские» SIM-карты уже давно используются. За рубежом такие решения включают:
специальные детские тарифные планы,
усиленные фильтры контента,
дополнительные функции родительского контроля.
Внедрение подобных технологий в Казахстане — шаг к созданию более безопасной цифровой среды для детей.
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