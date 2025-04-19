В Казахстане запустили детскую SIM-карту: что важно знать родителям

В Алматы запущено тестирование новых «умных» SIM-карт, предназначенных специально для детей. Проект SIM KIDS реализуется при поддержке ведущих операторов связи страны и направлен на защиту юных пользователей от опасностей цифрового мира. Об этом сообщил Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Зачем нужна детская SIM-карта?

Новая SIM-карта отличается встроенными мерами кибербезопасности. Её задача — ограничить доступ к опасным онлайн-ресурсам и обеспечить родителям инструменты контроля за цифровой активностью ребёнка.

Ключевые функции SIM KIDS:

автоматическая блокировка сайтов с: порнографическим содержанием, пропагандой суицида, информацией о наркотиках, азартными играми, другим вредоносным или шокирующим контентом;

контроль за установкой и использованием приложений;

возможность родителям дозвониться до ребёнка, даже если телефон на беззвучном режиме.

Кто стоит за проектом?

SIM KIDS — пилотный проект, реализуемый совместно с крупнейшими мобильными операторами страны. По словам Берика Асылова, в случае успешного завершения испытаний, карта станет доступна всем желающим родителям по всей республике.

Международный опыт и перспективы

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан отмечал, что Казахстан изучил практику других стран, где «детские» SIM-карты уже давно используются. За рубежом такие решения включают:

специальные детские тарифные планы,

усиленные фильтры контента,

дополнительные функции родительского контроля.

Внедрение подобных технологий в Казахстане — шаг к созданию более безопасной цифровой среды для детей.