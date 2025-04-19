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19.04.2025, 16:13

Вспышка жестокости из-за старых обид: казахстанец убил собственную мать

Новости Казахстана 0 412

Трагедия, потрясшая Шымкент, стала печальным напоминанием о том, как неразрешённые психологические травмы могут привести к трагическим последствиям. В январе 2025 года мужчина жестоко расправился со своей матерью, не сумев простить обиды, тянущиеся с детства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz 

Фото: pexels
Фото: pexels

Месть за прошлое

Как установило следствие, в один из дней обвиняемый вспомнил, как в детстве мать часто оставляла его у родственников и нередко ругала. Эти воспоминания, по его словам, вызвали сильную волну ненависти. Дождавшись, когда женщина уснёт, он нанёс ей несколько ножевых ударов. Позже, пытаясь скрыть преступление, он сжёг тело во дворе собственного дома.

Расследование и экспертизы

Правоохранительные органы собрали исчерпывающие доказательства — показания свидетелей, вещественные улики и результаты экспертиз. Все они подтвердили вину мужчины. Однако ключевым моментом в деле стало заключение специалистов: на момент преступления обвиняемый находился в состоянии психического расстройства и не осознавал происходящее.

Решение суда

Суд города Шымкента признал мужчину виновным в совершении убийства, однако с учетом заключения психолого-психиатрической экспертизы он был освобождён от уголовной ответственности. Вместо наказания суд постановил направить его на принудительное лечение:

  • По делу была применена статья 99 УК РК («Убийство»);

  • Обвиняемого освободили от ответственности в связи с невменяемостью;

  • Назначено лечение в специализированном стационаре под строгим надзором.

Важно не игнорировать тревожные признаки

Психологи напоминают: даже самые страшные преступления часто начинаются с игнорируемых сигналов. Если близкий человек становится замкнутым, часто говорит о прошлом с болью, проявляет агрессию или непредсказуемое поведение, особенно при наличии психиатрических диагнозов, важно не оставаться равнодушным.

Обращение за профессиональной помощью может предотвратить трагедию и спасти жизни — как самого человека, так и его окружения.

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