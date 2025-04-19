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19.04.2025, 17:51

Каждая вторая женщина — жертва. Почему в Казахстане до сих пор не наказывают за домогательства?

Новости Казахстана 0 304

Согласно данным международных исследований, более 80% женщин по всему миру сталкивались с теми или иными формами сексуальных домогательств. Казахстан в этом смысле не исключение: каждая вторая работающая женщина в стране признаёт, что пережила эпизоды харрасмента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Однако на законодательном уровне эта проблема в Казахстане до сих пор не урегулирована — ни в уголовном, ни в административном кодексе отсутствует понятие и наказание за домогательства.

Многие женщины страдают молча: их могут уволить или "заморозить" карьеру только за отказ отвечать на недвусмысленные предложения руководства. Сама я, как адвокат, не раз становилась свидетелем — и участницей — таких ситуаций, и могу с уверенностью сказать: отсутствие закона позволяет злоупотреблениям оставаться безнаказанными годами.

Университеты и офисы — зоны риска

Домогательства не ограничиваются лишь офисной средой. Примеры из университетов лишь подчеркивают масштаб проблемы. Студентка одного из медицинских вузов Нур-Султана в 2023 году публично обвинила преподавателя в домогательствах, утверждая, что он прикасался к ней в интимных зонах прямо во время занятий. Несмотря на возбуждение уголовного дела по статье 121 УК РК («Насильственные действия сексуального характера»), дело так и не дошло до суда. Более того, часть преподавательского состава встала на сторону обвиняемого, подвергнув девушку травле.

Подобных инцидентов можно было бы избежать, будь в вузах введены четкие протоколы: запрет на нахождение преподавателя и студента наедине, видеонаблюдение в аудиториях, анонимные анкеты для жалоб. Такой опыт уже реализован в авиации, где после трагедий запретили пилотам оставаться в кабине одним.

Прецедент Анны Белоусовой

Пожалуй, самым громким случаем, связанным с домогательствами в Казахстане, стала история Анны Белоусовой. В 2011 году, работая гардеробщицей в школе, она подверглась домогательствам со стороны нового директора. После отказа Анну уволили. Когда женщина попыталась добиться справедливости, против неё же выдвинули обвинения в клевете. Однако Анна не сдалась: в 2015 году Комитет ООН признал её права нарушенными и обязал государство Казахстан выплатить компенсацию. Это было первое подобное решение Комитета в отношении женщины из Центральной Азии.

Казахстан подписал, но не реализовал

Казахстан присоединился к Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ещё в 1998 году. Тем не менее, до сих пор в стране нет эффективного механизма защиты от домогательств. Женщины продолжают оставаться незащищёнными — как на работе, так и в учебных заведениях.

Что нужно сделать?

  • Ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за домогательства.

  • Разработать административные меры воздействия.

  • Обязать работодателей внедрять внутренние политики по недопущению харрасмента.

  • Ввести обязательное обучение сотрудников о недопустимости домогательств.

  • Создать безопасные каналы для анонимных жалоб и процедур расследования.

Без системных мер и законодательной базы любые попытки борьбы с харассментом будут обречены на провал. Женщины Казахстана заслуживают того, чтобы работать и учиться в условиях, где их достоинство и безопасность будут защищены законом.

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