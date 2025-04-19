Счёт пошёл на недели: как торговая война США и Китая ударит по Казахстану

Мировая экономика испытывает серьезное давление из-за торговых противостояний между США и Китаем. По мнению экспертов, эти процессы отразятся и на Казахстане уже в течение ближайших 1,5 месяцев. Об этом сообщил председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, передает Lada.kz со ссылкой на LS
По его словам, Национальная палата ежедневно поддерживает связь с регионами, чтобы своевременно выявлять проблемы, возникающие у бизнеса. Все поступающие сигналы будут собираться и анализироваться с помощью Цифровой карты бизнеса — специальной платформы, позволяющей отслеживать ситуацию в реальном времени.
«Будем собирать проблемы “в моменте” и структурировать их в нашей цифровой системе, чтобы реагировать на вызовы как можно быстрее», — отметил Баталов.
Министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул важность своевременного получения информации от предпринимателей. Помимо макроэкономических показателей и бюджетных данных, государству важно оперативно фиксировать «тонкие сигналы» из реального сектора.
К числу таких индикаторов он отнес:
затоваривание складов;
сбои в логистике;
нестабильность в поставках;
изменения в спросе и предложении.
«В каждой отрасли есть свои маркеры. Чем раньше мы их увидим, тем быстрее сможем принять меры», — заявил министр.
Он также заверил, что несмотря на возможные трудности, финансирование ключевых инфраструктурных, энергетических и жилищных проектов сокращаться не будет, так как они обеспечивают значительный мультипликативный эффект для экономики.
Эксперт Центра прикладных экономических исследований Жаксыбек Кулекеев напомнил о рисках, связанных с ограниченной диверсификацией казахстанского экспорта. По его данным:
80% внешней торговли приходится всего на 10 товарных позиций;
экспорт уже снизился на 12% в начале года (потери составили около $2,5 млрд).
«На фоне замедления экономики Китая на 2% и общей нестабильности в мире, ситуация может быстро усугубиться», — подчеркнул Кулекеев.
Он предостерег, что в ближайшие два месяца тысячи казахстанских компаний, ориентированных на внешнюю торговлю, ощутят влияние глобальной турбулентности.
Представители бизнес-сообщества озвучили конкретные трудности, вызванные международной обстановкой:
Проблемы с валютной выручкой — санкции затрудняют зачисление средств от экспорта, сообщил Галым Булатов, руководитель Ассоциации электромашиностроителей.
Риски демпинга — президент Ассоциации застройщиков Виктор Микрюков выразил обеспокоенность наплывом дешевой китайской продукции.
Таможенные барьеры — гендиректор «Казцинка» Жанат Жанботин пожаловался на замедление поставок из-за «красного коридора» на границе.
Для систематизации всех поступающих от бизнеса сигналов и жалоб, в «Атамекене» создается специальный формуляр — цифровой инструмент, который будет использоваться для сбора, анализа и передачи информации органам власти в режиме реального времени.
Комментарии0 комментарий(ев)