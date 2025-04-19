Счёт пошёл на недели: как торговая война США и Китая ударит по Казахстану

Мировая экономика испытывает серьезное давление из-за торговых противостояний между США и Китаем. По мнению экспертов, эти процессы отразятся и на Казахстане уже в течение ближайших 1,5 месяцев. Об этом сообщил председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, передает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Последствия — уже в ближайшие недели

По его словам, Национальная палата ежедневно поддерживает связь с регионами, чтобы своевременно выявлять проблемы, возникающие у бизнеса. Все поступающие сигналы будут собираться и анализироваться с помощью Цифровой карты бизнеса — специальной платформы, позволяющей отслеживать ситуацию в реальном времени.

«Будем собирать проблемы “в моменте” и структурировать их в нашей цифровой системе, чтобы реагировать на вызовы как можно быстрее», — отметил Баталов.

Правительство ждет «тонкие сигналы» от бизнеса

Министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул важность своевременного получения информации от предпринимателей. Помимо макроэкономических показателей и бюджетных данных, государству важно оперативно фиксировать «тонкие сигналы» из реального сектора.

К числу таких индикаторов он отнес:

затоваривание складов;

сбои в логистике;

нестабильность в поставках;

изменения в спросе и предложении.

«В каждой отрасли есть свои маркеры. Чем раньше мы их увидим, тем быстрее сможем принять меры», — заявил министр.

Он также заверил, что несмотря на возможные трудности, финансирование ключевых инфраструктурных, энергетических и жилищных проектов сокращаться не будет, так как они обеспечивают значительный мультипликативный эффект для экономики.

Уязвимость экспорта Казахстана

Эксперт Центра прикладных экономических исследований Жаксыбек Кулекеев напомнил о рисках, связанных с ограниченной диверсификацией казахстанского экспорта. По его данным:

80% внешней торговли приходится всего на 10 товарных позиций ;

экспорт уже снизился на 12% в начале года (потери составили около $2,5 млрд).

«На фоне замедления экономики Китая на 2% и общей нестабильности в мире, ситуация может быстро усугубиться», — подчеркнул Кулекеев.

Он предостерег, что в ближайшие два месяца тысячи казахстанских компаний, ориентированных на внешнюю торговлю, ощутят влияние глобальной турбулентности.

Бизнес уже сталкивается с проблемами

Представители бизнес-сообщества озвучили конкретные трудности, вызванные международной обстановкой:

Проблемы с валютной выручкой — санкции затрудняют зачисление средств от экспорта, сообщил Галым Булатов, руководитель Ассоциации электромашиностроителей.

Риски демпинга — президент Ассоциации застройщиков Виктор Микрюков выразил обеспокоенность наплывом дешевой китайской продукции.

Таможенные барьеры — гендиректор «Казцинка» Жанат Жанботин пожаловался на замедление поставок из-за «красного коридора» на границе.

Решения и инструменты

Для систематизации всех поступающих от бизнеса сигналов и жалоб, в «Атамекене» создается специальный формуляр — цифровой инструмент, который будет использоваться для сбора, анализа и передачи информации органам власти в режиме реального времени.