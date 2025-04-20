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19.04.2025, 20:22

В Минторговли рассказали, какие продукты подешевели в Казахстане с начала года

Новости Казахстана 0 234

Министерство торговли и интеграции РК опубликовало данные о динамике цен на социально значимые продукты питания. С начала 2025 года зафиксировано снижение цен на яйца, рис, муку и гречневую крупу. Также отмечено, что рост стоимости овощей связан с сезонными факторами, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан. 

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан  сообщили, какие продукты подешевели с начала 2025 года. Среди них — яйца, рис, мука и гречневая крупа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ведомством.

«Цены на яйцо снизились на 3%. Этот продукт – один из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика – результат скоординированных усилий государства и бизнеса. В феврале Министерство торговли и интеграции, отраслевые ассоциации и представители торговых сетей подписали меморандум, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 — не более 55 тенге за штуку с учётом НДС. Также обеспечивается соблюдение предельной торговой надбавки и исключение дополнительных наценок», — сообщили в Комитете торговли МТИ РК.

В ведомстве добавили, что благодаря этим мерам в апреле индекс цен на яйца остаётся стабильным. По данным министерства, средняя стоимость за десяток яиц категории С1 составляла:

  • в январе — 548 тенге,

  • в феврале — 546 тенге,

  • в марте — 536 тенге,

  • в апреле — 531 тенге.

Помимо яиц, в числе подешевевших товаров отмечены:

  • рис — снижение на 4,7% с начала года;

  • мука — на 1,8%;

  • гречневая крупа — на 0,3%.

«Наблюдаются стабильные цены на творог, подсолнечное масло и рожки: по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%», — уточнили в Минторговли.

В то же время зафиксирован умеренный рост цен на отдельные овощи:

  • капуста подорожала на 3,5%;

  • морковь — на 1,6%;

  • лук — на 1,8%;

  • картофель — на 1,7%.

В министерстве объяснили, что повышение цен на овощи связано с сезонным фактором — в частности, с увеличением расходов на хранение и логистику в данный период.

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