В Костанае на свет появился новорожденный весом 7 килограммов

В Костанайском перинатальном центре родился редкий по современным меркам малыш — его вес составил почти 7 килограммов, а рост превысил 60 сантиметров. Это третий ребенок в семье. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу роддома.
Это уже не первый случай рождения крупного младенца в Казахстане, но подобные случаи требуют повышенного внимания специалистов.
По информации пресс-службы роддома:
Мальчика назвали Рауан.
Это третий ребенок в молодой костанайской семье.
Дома малыша ждут старшие сестры — трехлетние близняшки.
Роженица отказалась раскрывать свои персональные данные в СМИ, но передала благодарность персоналу центра:
"Выражаю искреннюю признательность коллективу перинатального центра за профессионализм, заботу и чуткое отношение", — процитировали в медучреждении слова матери.
По словам врачей, и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Появление на свет младенца с таким весом — редкость, требующая особого внимания:
За состоянием роженицы наблюдали опытные врачи.
Роды проходили под контролем акушерки Светланы Борисовой, которая также позировала с малышом на опубликованных фото.
В начале 2025 года в Жамбылской области также сообщалось о рождении младенца весом более 6 килограммов.
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