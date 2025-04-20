В Костанае на свет появился новорожденный весом 7 килограммов

В Костанайском перинатальном центре родился редкий по современным меркам малыш — его вес составил почти 7 килограммов, а рост превысил 60 сантиметров. Это третий ребенок в семье. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу роддома.

Фото: Костанайский перинатальный центр

Это уже не первый случай рождения крупного младенца в Казахстане, но подобные случаи требуют повышенного внимания специалистов.

Новорожденный-богатырь: что известно о малыше

По информации пресс-службы роддома:

Мальчика назвали Рауан.

Это третий ребенок в молодой костанайской семье.

Дома малыша ждут старшие сестры — трехлетние близняшки.

Мама предпочла остаться анонимной

Роженица отказалась раскрывать свои персональные данные в СМИ, но передала благодарность персоналу центра:

"Выражаю искреннюю признательность коллективу перинатального центра за профессионализм, заботу и чуткое отношение", — процитировали в медучреждении слова матери.

По словам врачей, и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Роды под наблюдением опытных специалистов

Появление на свет младенца с таким весом — редкость, требующая особого внимания:

За состоянием роженицы наблюдали опытные врачи.

Роды проходили под контролем акушерки Светланы Борисовой, которая также позировала с малышом на опубликованных фото.

Подобные случаи — не единичны

В начале 2025 года в Жамбылской области также сообщалось о рождении младенца весом более 6 килограммов.