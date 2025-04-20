Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает Lada.kz.
Текст поздравления опубликовала в воскресенье, 20 апреля, пресс-служба Акорды.
"Дорогие соотечественники! Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день", - отметил Токаев.
По его словам, христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию.
Президент убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана.
"Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома! Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!", - сказал Токаев.
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