Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Фото пресс-службы Акорды

Текст поздравления опубликовала в воскресенье, 20 апреля, пресс-служба Акорды.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день", - отметил Токаев.

По его словам, христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию.

Президент убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана.