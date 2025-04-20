Казахстанец получил 10 суток ареста за выезд на "встречку" (видео)

В Алматы водитель грубо нарушил правила дорожного движения, совершив выезд на встречную полосу. Его действия были зафиксированы в рамках операции "Безопасная дорога". По решению суда нарушитель получил административный арест сроком на 10 суток и несколько штрафов, сообщает Lada.kz

Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

Опасный маневр в черте города

Инцидент произошел на одной из оживленных улиц Алматы — Саина. Водитель легкового автомобиля совершил разворот и выехал на полосу встречного движения, что привело к созданию потенциально аварийной ситуации. Видео с моментом нарушения появилось на официальной странице Департамента полиции Алматы в Instagram.

Серик Шумаев, начальник Управления местной полицейской службы ДП города, подчеркнул:

«Такой маневр — прямое нарушение ПДД и серьезная угроза другим участникам движения».

Сразу несколько протоколов и санкций

В отношении нарушителя было возбуждено административное производство сразу по нескольким статьям. Полицейские составили протоколы по следующим пунктам:

Выезд на встречную полосу движения — лишение водительских прав на 6 месяцев;

Создание аварийной обстановки — штраф в размере 10 МРП;

Повторное нарушение ремня безопасности в течение года — штраф в размере 10 МРП;

Мелкое хулиганство — штраф 20 МРП либо административный арест от 5 до 15 суток.

Арест и эвакуация авто

Специализированный межрайонный административный суд города Алматы принял решение об административном аресте водителя на 10 суток. Кроме того, его автомобиль был эвакуирован на специализированную штрафстоянку.

Призыв к ответственности

В рамках проводимой акции «Безопасная дорога», направленной на снижение уровня аварийности и укрепление правопорядка, полиция Алматы продолжает выявлять и пресекать грубые нарушения.

Серик Шумаев напомнил: