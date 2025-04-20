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20.04.2025, 10:33

Экипаж «Союза МС-26» вернулся на Землю: посадка прошла под Жезказганом

Новости Казахстана 0 587

 Сегодня утром космический корабль «Союз МС-26» благополучно вернулся на Землю. На его борту находились космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Посадка прошла в районе Жезказгана, все этапы миссии выполнены штатно.сообщает Lada.kz со ссылкой на "Роскосмос".

Кадр видео
Кадр видео

В воскресенье, 20 апреля, в 04:20 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» успешно приземлился на территории Казахстана, в районе города Жезказган. На борту находились космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Корабль предварительно отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Все этапы — отведение от орбиты, спуск и посадка — прошли в штатном режиме, без отклонений от плана.

Эта миссия стала завершением очередного этапа работы на МКС. С сентября 2024 года экипаж провел 43 научно-прикладных эксперимента, принял участие в выходе в открытый космос, а также обеспечил стыковку одного пилотируемого и двух грузовых кораблей.

На борту станции продолжает работу экипаж 73-й длительной экспедиции. В его составе находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, астронавты NASA Джонатан Ким, Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Возвращение экипажа «Союза МС-26» прошло под контролем поисково-спасательных служб, заранее размещённых в предполагаемом районе посадки. Медицинские специалисты осмотрели космонавтов после приземления, их состояние оценивается как хорошее.

Миссия «Союза МС-26» стала очередным подтверждением успешного сотрудничества в рамках международной программы эксплуатации МКС и эффективной реализации пилотируемых полетов.

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