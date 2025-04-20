Двое казахстанцев вернулись в Россию из Украины в ходе пасхального обмена пленными

Во время очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной, приуроченного к празднику Пасхи, украинская сторона передала России двух граждан Казахстана. Об этом сообщается в неофициальных источниках, публикующих списки участников обмена. В перечне фигурируют имена Ерболата Ордабаева и Шерхана Егамбердиева, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото с сайта kaztag.kz

Во время крупного обмена военнопленными между Украиной и Россией, который прошёл в преддверии православного праздника Пасхи, украинская сторона передала России 246 человек. Среди них, как стало известно, оказались двое граждан Республики Казахстан.

Об этом сообщил Telegram-канал «Наш выход», регулярно публикующий списки российских военнослужащих, возвращённых из плена. По информации, распространённой в канале, все имена и данные переданных лиц проверены и соответствуют официальным спискам, поступающим в распоряжение администраторов.

Согласно опубликованным данным, в числе пленных, переданных Украине, значатся Ерболат Ордабаев, 2002 года рождения, и Шерхан Егамбердиев, родившийся в 2005 году. Другие подробности об обстоятельствах их нахождения в зоне боевых действий, а также об их статусе на момент пленения, в открытых источниках не уточняются.

Отмечается, что обмен был приурочен к Пасхе, что придаёт гуманитарный характер проведённой операции. Однако официальные комментарии со стороны властей Казахстана на момент публикации отсутствуют.