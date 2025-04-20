Погибли на бегу: 84-летний ветеран и 21-летний участник умерли на марафоне в Алматы

Во время проведения Almaty Half Marathon в Алматы скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Мужчины бежали дистанцию в 21,1 км, но погибли на разных отрезках трассы. Организаторы подтвердили, что помощь была оказана оперативно, однако спасти жизни бегунов не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Almaty Marathon.