Погибли на бегу: 84-летний ветеран и 21-летний участник умерли на марафоне в Алматы

Во время проведения Almaty Half Marathon в Алматы скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Мужчины бежали дистанцию в 21,1 км, но погибли на разных отрезках трассы. Организаторы подтвердили, что помощь была оказана оперативно, однако спасти жизни бегунов не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Almaty Marathon.
20 апреля в Алматы прошёл очередной полумарафон, организованный в рамках спортивного проекта Almaty Marathon. Однако мероприятие обернулось трагедией: скончались двое участников — пожилой спортсмен и молодой бегун.
Погибшие участники:
Аккоян Рсалиев, 84 года — постоянный участник марафонов с 2021 года;
Нурбол Ахмади, 21 год — ранее участвовал в забегах Winter Run и был зарегистрирован на марафоны в Астане и Алматы.
По информации организаторов, оба мужчины бежали полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. Помощь оказывалась незамедлительно, но медики констатировали смерть.
Что произошло с Рсалиевым:
Инцидент произошёл на 1 км трассы (проспект аль-Фараби);
В 8:15 поступило сообщение о падении участника;
Бригада скорой прибыла в течение минуты, но пульса не было;
Реанимация проводилась по протоколу, однако безуспешно;
Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии на фоне хронической гипертензии.
Случай с Ахмади:
Потерял сознание на 16 км дистанции;
К моменту прибытия бригады в 9:18 пульс и дыхание отсутствовали;
Реанимационные действия не дали результата;
Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии и острая сердечная недостаточность.
Меры безопасности на марафоне:
На каждой точке питания присутствовали медики;
Все участники подписывали согласие об ответственности за своё здоровье;
В течение года проводились открытые тренировки и лекции по безопасному бегу.
Комментарий от организаторов:
«Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность участников. Семьям погибших будет оказана материальная помощь», — заявила Салтанат Казыбаева, исполнительный директор фонда «Смелость быть первым».
Следственные действия:
По обоим случаям проводится расследование;
Назначены судебно-медицинские экспертизы для точного установления причин смерти.
Организаторы и представители фонда выразили соболезнования родным и близким погибших.
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