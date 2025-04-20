18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.9
593.5
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.04.2025, 14:17

Погибли на бегу: 84-летний ветеран и 21-летний участник умерли на марафоне в Алматы

Новости Казахстана 0 1 214

Во время проведения Almaty Half Marathon в Алматы скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Мужчины бежали дистанцию в 21,1 км, но погибли на разных отрезках трассы. Организаторы подтвердили, что помощь была оказана оперативно, однако спасти жизни бегунов не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт Almaty Marathon.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Два несчастных случая на одном марафоне

20 апреля в Алматы прошёл очередной полумарафон, организованный в рамках спортивного проекта Almaty Marathon. Однако мероприятие обернулось трагедией: скончались двое участников — пожилой спортсмен и молодой бегун.

Погибшие участники:

  • Аккоян Рсалиев, 84 года — постоянный участник марафонов с 2021 года;

  • Нурбол Ахмади, 21 год — ранее участвовал в забегах Winter Run и был зарегистрирован на марафоны в Астане и Алматы.

Как развивались события

По информации организаторов, оба мужчины бежали полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. Помощь оказывалась незамедлительно, но медики констатировали смерть.

Что произошло с Рсалиевым:

  • Инцидент произошёл на 1 км трассы (проспект аль-Фараби);

  • В 8:15 поступило сообщение о падении участника;

  • Бригада скорой прибыла в течение минуты, но пульса не было;

  • Реанимация проводилась по протоколу, однако безуспешно;

  • Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии на фоне хронической гипертензии.

Случай с Ахмади:

  • Потерял сознание на 16 км дистанции;

  • К моменту прибытия бригады в 9:18 пульс и дыхание отсутствовали;

  • Реанимационные действия не дали результата;

  • Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии и острая сердечная недостаточность.

Реакция организаторов и служб

Меры безопасности на марафоне:

  • На каждой точке питания присутствовали медики;

  • Все участники подписывали согласие об ответственности за своё здоровье;

  • В течение года проводились открытые тренировки и лекции по безопасному бегу.

Комментарий от организаторов:

«Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность участников. Семьям погибших будет оказана материальная помощь», — заявила Салтанат Казыбаева, исполнительный директор фонда «Смелость быть первым».

Что будет дальше

Следственные действия:

  • По обоим случаям проводится расследование;

  • Назначены судебно-медицинские экспертизы для точного установления причин смерти.

Организаторы и представители фонда выразили соболезнования родным и близким погибших.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Sara19k → Vladimir00- в 60-е???? это же Советский период и 30 лет после голодомора. А это значимые даты в "трагической судьбе империи казахов"! А почему старый проект перестал работать? беляши продают,самокаты…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
Sara19k → ну опять погонят студентов чистить это. Или объявят "всеобщий субботник" за счет бюджетников и "урапатриотов". Смотрите как Сауру ежегодрно чистят "волонтёры", так и здесь будет! Деньги по кармашкам…
Береговую линию в Актау хотят очистить от водорослей
maksimsh → Надо песком засыпать все заводи...очень много уже мокрецов стало, это плотоядные мошки. Боли от укуса нет, но последствия хуже, чем от комаров....Волдырь, который чешется и проходит две недели.
Электричество подано - ГКП «АУЭС» в Актау
maksimsh → Вранье,в 4-ом мкр свет дали в 19 20
В вашу дверь постучали: женщина в Актау просит помощи для брата-инвалида
Apmaxa → Vladimir00, внимательно читайте, эти 20 тысяч собрала у жителей 11 мкр., при чём тут 18 лет? странная женщина, пусть и за эти 20 тысяч спасибо скажет, она что ожидала, что ей все 8 лямов дадут?