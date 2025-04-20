Полмиллиарда под капотом: корейские машины заполонили Казахстан

В марте 2025 года Республика Корея экспортировала в Казахстан автомобили на сумму 174 миллиона долларов США. Об этом сообщается в данных, опубликованных Южнокорейской таможенной службой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz
По объемам закупок в марте Казахстан занял шестое место среди крупнейших импортеров корейских автомобилей, уступив лишь крупным рынкам Северной Америки и региона Океании. В пятерке лидеров по мартовским объемам:
США – $2,8 млрд
Канада – $487,2 млн
Австралия – $226,6 млн
Кыргызстан – $224,3 млн
Великобритания – $205,7 млн
С начала 2025 года и по конец марта объем поставок автомобилей из Южной Кореи в Казахстан составил 486 миллионов долларов США, что вновь вывело страну на шестое место в списке крупнейших покупателей.
Интересно, что соседний Кыргызстан продемонстрировал еще более высокие показатели: за тот же период он импортировал корейских автомобилей на 501 миллион долларов, заняв пятое место в глобальном рейтинге.
США – крупнейший покупатель, $2,8 млрд
Канада – $487,2 млн
Австралия – $226,6 млн
Великобритания – $205,7 млн
Кыргызстан – $501 млн
Казахстан – $486 млн
Комментарии1 комментарий(ев)