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20.04.2025, 18:49

Полмиллиарда под капотом: корейские машины заполонили Казахстан

Новости Казахстана 0 1 940

В марте 2025 года Республика Корея экспортировала в Казахстан автомобили на сумму 174 миллиона долларов США. Об этом сообщается в данных, опубликованных Южнокорейской таможенной службой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: ©Stock for you/Shutterstock/Fotodom
Фото: ©Stock for you/Shutterstock/Fotodom

Казахстан — в топ-6 рынков сбыта для автопрома Южной Кореи

По объемам закупок в марте Казахстан занял шестое место среди крупнейших импортеров корейских автомобилей, уступив лишь крупным рынкам Северной Америки и региона Океании. В пятерке лидеров по мартовским объемам:

  • США – $2,8 млрд

  • Канада – $487,2 млн

  • Австралия – $226,6 млн

  • Кыргызстан – $224,3 млн

  • Великобритания – $205,7 млн

Итоги первого квартала: почти полмиллиарда долларов

С начала 2025 года и по конец марта объем поставок автомобилей из Южной Кореи в Казахстан составил 486 миллионов долларов США, что вновь вывело страну на шестое место в списке крупнейших покупателей.

Интересно, что соседний Кыргызстан продемонстрировал еще более высокие показатели: за тот же период он импортировал корейских автомобилей на 501 миллион долларов, заняв пятое место в глобальном рейтинге.

Кто в лидерах по итогам I квартала 2025 года:

  1. США – крупнейший покупатель, $2,8 млрд

  2. Канада – $487,2 млн

  3. Австралия – $226,6 млн

  4. Великобритания – $205,7 млн

  5. Кыргызстан – $501 млн

  6. Казахстан – $486 млн

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Маленький Кыргызстан, закупает больше автомобилей из Южной Кореи.
21.04.2025, 03:30
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