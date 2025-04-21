Подросток сорвал вылет самолета в Алматы одной фразой

Одно неосторожное слово стало причиной задержки рейса и запуска антитеррористического протокола в международном аэропорту Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского оперштаба по борьбе с терроризмом.
Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом напомнил гражданам о недопустимости неуместных высказываний в аэропортах. Поводом для обращения стал инцидент, произошедший на днях в международном аэропорту Алматы.
Как сообщили в штабе, один из подростков в ходе досмотра пассажиров пошутил, что у его друга в рюкзаке якобы находится взрывное устройство. Несмотря на то, что слова были сказаны не всерьез, инцидент восприняли как потенциальную угрозу.
После заявления были немедленно активированы процедуры по обеспечению безопасности:
проведена проверка воздушного судна;
досмотрены все пассажиры;
временно ограничены вылеты и работа аэропорта.
Подобные меры – стандартная практика при возникновении даже потенциальной угрозы.
Представители штаба подчеркнули, что:
даже шутки, связанные с угрозами, оружием или взрывчатыми веществами, расцениваются как реальные угрозы;
подобные действия могут повлечь за собой не только проверку, но и привлечение к ответственности согласно законодательству Казахстана;
особенно строго следует соблюдать правила поведения в зоне досмотра и на борту самолета.
Алматинский штаб призвал всех казахстанцев и гостей страны соблюдать меры ответственности и быть осторожными в выражениях, особенно в общественных местах. Также отдельно обращено внимание на важность воспитательной работы:
родителям и педагогам рекомендовано разъяснять детям и подросткам последствия неуместных шуток;
пассажирам советуют воздерживаться от любых высказываний, касающихся угроз и опасностей, даже в шутливой форме.
Инцидент в аэропорту Алматы стал наглядным примером того, что неосторожные слова могут повлечь серьезные последствия. В вопросах безопасности даже шутки воспринимаются со всей серьезностью.
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