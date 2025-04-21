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20.04.2025, 20:09

Подросток сорвал вылет самолета в Алматы одной фразой

Новости Казахстана 0 893

Одно неосторожное слово стало причиной задержки рейса и запуска антитеррористического протокола в международном аэропорту Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского оперштаба по борьбе с терроризмом.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Опасная "шутка" на контроле

Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом напомнил гражданам о недопустимости неуместных высказываний в аэропортах. Поводом для обращения стал инцидент, произошедший на днях в международном аэропорту Алматы.

Как сообщили в штабе, один из подростков в ходе досмотра пассажиров пошутил, что у его друга в рюкзаке якобы находится взрывное устройство. Несмотря на то, что слова были сказаны не всерьез, инцидент восприняли как потенциальную угрозу.

Какие меры были приняты

После заявления были немедленно активированы процедуры по обеспечению безопасности:

  • проведена проверка воздушного судна;

  • досмотрены все пассажиры;

  • временно ограничены вылеты и работа аэропорта.

Подобные меры – стандартная практика при возникновении даже потенциальной угрозы.

Возможные последствия: не просто "розыгрыш"

Представители штаба подчеркнули, что:

  • даже шутки, связанные с угрозами, оружием или взрывчатыми веществами, расцениваются как реальные угрозы;

  • подобные действия могут повлечь за собой не только проверку, но и привлечение к ответственности согласно законодательству Казахстана;

  • особенно строго следует соблюдать правила поведения в зоне досмотра и на борту самолета.

Рекомендации гражданам

Алматинский штаб призвал всех казахстанцев и гостей страны соблюдать меры ответственности и быть осторожными в выражениях, особенно в общественных местах. Также отдельно обращено внимание на важность воспитательной работы:

  • родителям и педагогам рекомендовано разъяснять детям и подросткам последствия неуместных шуток;

  • пассажирам советуют воздерживаться от любых высказываний, касающихся угроз и опасностей, даже в шутливой форме.

Заключение

Инцидент в аэропорту Алматы стал наглядным примером того, что неосторожные слова могут повлечь серьезные последствия. В вопросах безопасности даже шутки воспринимаются со всей серьезностью.

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