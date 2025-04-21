Справедливость через 40 лет: пострадавший на работе казахстанец получил компенсацию 10,8 млн тенге

Житель Астаны, получивший тяжёлую травму на производстве ещё в советское время, через суд добился выплаты компенсации в размере 10,8 миллиона тенге. Суд признал государство правопреемником ликвидированного предприятия и обязал выплатить задолженность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По данным городского суда Астаны, мужчина работал водителем в автотранспортной компании. В 1986 году он получил серьёзную производственную травму во время исполнения служебных обязанностей.
Расследование установило стопроцентную вину работодателя.
В результате происшествия пострадавшему была присвоена пожизненная инвалидность I группы.
Суд признал полную утрату трудоспособности.
В 2010 году суд уже удовлетворил часть требований истца:
С работодателя была взыскана компенсация утраченного заработка за 2002–2009 годы.
Кроме того, на компанию возложили обязанность ежегодно индексировать выплаты с учётом прожиточного минимума.
Спустя годы ситуация осложнилась.
В 2022 году в отношении компании было инициировано банкротство.
Через год государственный орган включил требования пострадавшего в реестр кредиторов.
Общий объём задолженности по компенсации составил 10,8 млн тенге (за 10 лет).
Однако уже в 2024 году компания была окончательно ликвидирована, и прямого правопреемника у неё не оказалось. Выплаты произведены не были.
В связи с бездействием со стороны юридического правопреемника, пострадавший подал иск:
Ответчиком по делу выступило Министерство труда и социальной защиты населения РК.
Истец настаивал на том, что именно государство должно выступать гарантом выплаты компенсации.
Решение суда первой инстанции было однозначным:
Иск удовлетворён в полном объёме.
Министерство обязано выплатить пострадавшему 10,8 млн тенге.
Апелляционная коллегия оставила решение без изменений.
Судебные акты вступили в законную силу, тем самым завершив многолетнюю борьбу гражданина за справедливость.
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