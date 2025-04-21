Правила автокредитования упростили для казахстанцев — подробности

С февраля 2025 года в Казахстане временно отменено одно из ключевых требований при получении автокредита — коэффициент долговой нагрузки (КДН). Новые правила призваны упростить доступ к автокредитам и обновить устаревший автопарк страны. Однако послабления касаются не всех заемщиков и не всех видов транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

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Что такое КДН и почему его отменили

С 2020 года банки и микрофинансовые организации Казахстана при выдаче кредитов обязаны рассчитывать КДН — показатель, который ограничивает ежемесячные выплаты по займам 50 процентами от дохода заемщика. Это требование снижало риски невозврата и обеспечивало более точную оценку платежеспособности клиентов.

Однако с 14 февраля 2025 года КДН временно отменяется при оформлении автокредита на определенные категории автомобилей. Нововведение будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Причины отмены КДН в автокредитовании:

Автомобиль считается залоговым имуществом — банк может вернуть часть убытков, изъяв транспорт при невыплате.

Отрасль кредитования транспорта нуждалась в послаблениях, чтобы стимулировать спрос.

Инициатива поддержана профессиональным сообществом и обсуждалась в течение года.

На какие автомобили распространяется упрощение

По новым правилам без учета КДН можно взять кредит на:

новые автомобили;

подержанные авто не старше трех лет при первоначальном взносе от 30% ;

любые подержанные автомобили, если взнос превышает 50%.

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, особенно выгодными являются покупки автомобилей возрастом до трех лет — они почти новые, часто находятся на гарантии и уже потеряли часть рыночной стоимости.

Получить кредит будет проще, но не всем

Несмотря на отмену КДН, банки продолжат проверку заемщиков через скоринг и анализ финансового положения. То есть автокредит не станет доступным абсолютно для всех.

Что останется в системе оценки заемщиков:

анализ доходов;

проверка кредитной истории;

расчет рисков банком.

Эксперт подчеркивает: новые условия отсекают малообеспеченных заемщиков благодаря высокому первоначальному взносу.

«Если человек сумел накопить хотя бы 30–50 процентов от стоимости автомобиля, это уже сигнал, что он более надежный клиент», — отметил Алексей Алексеев.

Чем это отличается от льготного автокредитования

Упрощенное кредитование часто путают с государственной льготной программой, но между ними есть существенные различия.

Характеристики льготного автокредитования:

ставка — 4% годовых ;

срок — до 7 лет ;

взнос — от 10% (устанавливается банком);

ограничение по стоимости автомобиля — не более 15 млн тенге ;

обязательный расчет КДН.

Упрощенное автокредитование лишено части ограничений, но требует большего взноса и не всегда предполагает льготные процентные ставки.

Возможные последствия для авторынка

Согласно статистике, в Казахстане зарегистрировано почти 6 миллионов автомобилей, из которых более 2,5 миллиона старше 20 лет. Правительство рассчитывает, что новые меры помогут обновить автопарк.

Возможные последствия отмены КДН:

Рост интереса к подержанным авто не старше трех лет.

Обновление автопарка без существенного увеличения общего числа машин.

Умеренное влияние на экологическую ситуацию за счёт снижения доли старых авто.

Однако эксперт также предупреждает: