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21.04.2025, 07:42

Правила автокредитования упростили для казахстанцев — подробности

Новости Казахстана 0 11 669

С февраля 2025 года в Казахстане временно отменено одно из ключевых требований при получении автокредита — коэффициент долговой нагрузки (КДН). Новые правила призваны упростить доступ к автокредитам и обновить устаревший автопарк страны. Однако послабления касаются не всех заемщиков и не всех видов транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: SergeyTikhomirov/Getty Images
Фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

Что такое КДН и почему его отменили

С 2020 года банки и микрофинансовые организации Казахстана при выдаче кредитов обязаны рассчитывать КДН — показатель, который ограничивает ежемесячные выплаты по займам 50 процентами от дохода заемщика. Это требование снижало риски невозврата и обеспечивало более точную оценку платежеспособности клиентов.

Однако с 14 февраля 2025 года КДН временно отменяется при оформлении автокредита на определенные категории автомобилей. Нововведение будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Причины отмены КДН в автокредитовании:

  • Автомобиль считается залоговым имуществом — банк может вернуть часть убытков, изъяв транспорт при невыплате.

  • Отрасль кредитования транспорта нуждалась в послаблениях, чтобы стимулировать спрос.

  • Инициатива поддержана профессиональным сообществом и обсуждалась в течение года.

На какие автомобили распространяется упрощение

По новым правилам без учета КДН можно взять кредит на:

  • новые автомобили;

  • подержанные авто не старше трех лет при первоначальном взносе от 30%;

  • любые подержанные автомобили, если взнос превышает 50%.

По словам автоэксперта Алексея Алексеева, особенно выгодными являются покупки автомобилей возрастом до трех лет — они почти новые, часто находятся на гарантии и уже потеряли часть рыночной стоимости.

Получить кредит будет проще, но не всем

Несмотря на отмену КДН, банки продолжат проверку заемщиков через скоринг и анализ финансового положения. То есть автокредит не станет доступным абсолютно для всех.

Что останется в системе оценки заемщиков:

  • анализ доходов;

  • проверка кредитной истории;

  • расчет рисков банком.

Эксперт подчеркивает: новые условия отсекают малообеспеченных заемщиков благодаря высокому первоначальному взносу.

«Если человек сумел накопить хотя бы 30–50 процентов от стоимости автомобиля, это уже сигнал, что он более надежный клиент», — отметил Алексей Алексеев.

Чем это отличается от льготного автокредитования

Упрощенное кредитование часто путают с государственной льготной программой, но между ними есть существенные различия.

Характеристики льготного автокредитования:

  • ставка — 4% годовых;

  • срок — до 7 лет;

  • взнос — от 10% (устанавливается банком);

  • ограничение по стоимости автомобиля — не более 15 млн тенге;

  • обязательный расчет КДН.

Упрощенное автокредитование лишено части ограничений, но требует большего взноса и не всегда предполагает льготные процентные ставки.

Возможные последствия для авторынка

Согласно статистике, в Казахстане зарегистрировано почти 6 миллионов автомобилей, из которых более 2,5 миллиона старше 20 лет. Правительство рассчитывает, что новые меры помогут обновить автопарк.

Возможные последствия отмены КДН:

  • Рост интереса к подержанным авто не старше трех лет.

  • Обновление автопарка без существенного увеличения общего числа машин.

  • Умеренное влияние на экологическую ситуацию за счёт снижения доли старых авто.

Однако эксперт также предупреждает:

«Если спрос на трехлетние авто резко вырастет, это может привести к росту цен на такие машины», — резюмировал Алексеев.

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