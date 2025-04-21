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21.04.2025, 08:44

«Кредит на смерть» - переплаты до 500%: как МФО грабили казахстанцев

Новости Казахстана 0 6 281

Следствие выявило массовое мошенничество со стороны микрофинансовых организаций. Заемщиков вынуждали платить в несколько раз больше, чем сумма займа. Ущерб — миллиарды тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: mobillegends.net
Фото: mobillegends.net

Масштабы обмана: сотни тысяч жертв и миллиарды убытков

В Казахстане продолжается расследование масштабной схемы незаконной деятельности, организованной рядом микрофинансовых организаций (МФО). По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), от действий мошенников пострадали более 327 тысяч человек, а общий ущерб оценивается в 30 миллиардов тенге.

Кто под следствием: названия вовлечённых МФО

В центре внимания следствия оказались следующие микрофинансовые организации:

  • Creditum

  • Sofi Finance

  • Hava Finance

  • SF Offline

  • POS Credit

  • Салем Кредит

По версии АФМ, руководство этих МФО создало сеть взаимосвязанных компаний, с помощью которых клиентов вводили в заблуждение и обязывали к многократным переплатам.

Суть схемы: фальшивые гарантии с «условием смерти»

Главный элемент мошенничества заключался в следующем:

  • Заемщиков, допустивших просрочку, вынуждали подписывать дополнительные договоры так называемой «гарантии».

  • Гарантами выступали аффилированные структуры, в том числе Hava Finance, SF Offline и POS Credit.

  • По условиям договора гарантия вступала в силу только в случае смерти заёмщика.

  • Несмотря на это, с клиентов взимались внушительные суммы, якобы за предоставление этой «услуги».

  • В результате граждане были вынуждены выплачивать в 3–5 раз больше, чем изначально взяли в кредит.

Ответные меры: аресты и блокировка счетов

Для защиты интересов пострадавших государственные органы приняли ряд мер:

  • Заблокированы счета указанных МФО на сумму 1,8 миллиарда тенге.

  • Наложен арест на кредитный портфель объемом 30 миллиардов тенге.

  • Организатор схемы арестован на два месяца.

  • В его отношении наложены аресты на имущество, включая:

    • Два жилых дома

    • Автомобили BMW X6 и Toyota Tundra

    • Общая стоимость арестованного имущества — 225 миллионов тенге

Следствие продолжается

Расследование находится на стадии досудебного разбирательства. Власти заверяют, что принимают все необходимые меры для пресечения подобных преступлений в финансовом секторе и компенсации ущерба пострадавшим.

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