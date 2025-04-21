«Кредит на смерть» - переплаты до 500%: как МФО грабили казахстанцев

Следствие выявило массовое мошенничество со стороны микрофинансовых организаций. Заемщиков вынуждали платить в несколько раз больше, чем сумма займа. Ущерб — миллиарды тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: mobillegends.net

Масштабы обмана: сотни тысяч жертв и миллиарды убытков

В Казахстане продолжается расследование масштабной схемы незаконной деятельности, организованной рядом микрофинансовых организаций (МФО). По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), от действий мошенников пострадали более 327 тысяч человек, а общий ущерб оценивается в 30 миллиардов тенге.

Кто под следствием: названия вовлечённых МФО

В центре внимания следствия оказались следующие микрофинансовые организации:

Creditum

Sofi Finance

Hava Finance

SF Offline

POS Credit

Салем Кредит

По версии АФМ, руководство этих МФО создало сеть взаимосвязанных компаний, с помощью которых клиентов вводили в заблуждение и обязывали к многократным переплатам.

Суть схемы: фальшивые гарантии с «условием смерти»

Главный элемент мошенничества заключался в следующем:

Заемщиков, допустивших просрочку, вынуждали подписывать дополнительные договоры так называемой «гарантии».

Гарантами выступали аффилированные структуры, в том числе Hava Finance , SF Offline и POS Credit .

По условиям договора гарантия вступала в силу только в случае смерти заёмщика .

Несмотря на это, с клиентов взимались внушительные суммы , якобы за предоставление этой «услуги».

В результате граждане были вынуждены выплачивать в 3–5 раз больше, чем изначально взяли в кредит.

Ответные меры: аресты и блокировка счетов

Для защиты интересов пострадавших государственные органы приняли ряд мер:

Заблокированы счета указанных МФО на сумму 1,8 миллиарда тенге .

Наложен арест на кредитный портфель объемом 30 миллиардов тенге .

Организатор схемы арестован на два месяца.

В его отношении наложены аресты на имущество, включая: Два жилых дома Автомобили BMW X6 и Toyota Tundra Общая стоимость арестованного имущества — 225 миллионов тенге



Следствие продолжается

Расследование находится на стадии досудебного разбирательства. Власти заверяют, что принимают все необходимые меры для пресечения подобных преступлений в финансовом секторе и компенсации ущерба пострадавшим.