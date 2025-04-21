«Кредит на смерть» - переплаты до 500%: как МФО грабили казахстанцев

Следствие выявило массовое мошенничество со стороны микрофинансовых организаций. Заемщиков вынуждали платить в несколько раз больше, чем сумма займа. Ущерб — миллиарды тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В Казахстане продолжается расследование масштабной схемы незаконной деятельности, организованной рядом микрофинансовых организаций (МФО). По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), от действий мошенников пострадали более 327 тысяч человек, а общий ущерб оценивается в 30 миллиардов тенге.
В центре внимания следствия оказались следующие микрофинансовые организации:
Creditum
Sofi Finance
Hava Finance
SF Offline
POS Credit
Салем Кредит
По версии АФМ, руководство этих МФО создало сеть взаимосвязанных компаний, с помощью которых клиентов вводили в заблуждение и обязывали к многократным переплатам.
Главный элемент мошенничества заключался в следующем:
Заемщиков, допустивших просрочку, вынуждали подписывать дополнительные договоры так называемой «гарантии».
Гарантами выступали аффилированные структуры, в том числе Hava Finance, SF Offline и POS Credit.
По условиям договора гарантия вступала в силу только в случае смерти заёмщика.
Несмотря на это, с клиентов взимались внушительные суммы, якобы за предоставление этой «услуги».
В результате граждане были вынуждены выплачивать в 3–5 раз больше, чем изначально взяли в кредит.
Для защиты интересов пострадавших государственные органы приняли ряд мер:
Заблокированы счета указанных МФО на сумму 1,8 миллиарда тенге.
Наложен арест на кредитный портфель объемом 30 миллиардов тенге.
Организатор схемы арестован на два месяца.
В его отношении наложены аресты на имущество, включая:
Два жилых дома
Автомобили BMW X6 и Toyota Tundra
Общая стоимость арестованного имущества — 225 миллионов тенге
Расследование находится на стадии досудебного разбирательства. Власти заверяют, что принимают все необходимые меры для пресечения подобных преступлений в финансовом секторе и компенсации ущерба пострадавшим.
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