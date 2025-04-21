Назначен заместитель председателя правления "КазМунайГаз"

В руководстве АО НК "КазМунайГаз" произошли кадровые изменения: пост заместителя председателя правления занял Казбек Кусаинов. Он будет курировать стратегическое и корпоративное развитие компании. Назначение связано с изменениями в организационной структуре нацкомпании, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

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Новая структура и перераспределение функций

По данным пресс-службы, в "КазМунайГазе" были внесены корректировки в организационную структуру, связанные с расширением компетенций и направлений работы. В частности:

Усилен блок корпоративного развития.

Центр компетенций в ТОО "КМГ Инжиниринг" получил расширенные полномочия.

Управление газовыми проектами вновь передано в блок по добыче нефти и газа.

Зона ответственности Кусаинова

Согласно сообщению компании, Казбек Кусаинов будет курировать ключевые направления:

Стратегическое и корпоративное развитие

Устойчивое развитие и ESG-повестку

Повышение эффективности управления проектами

Вопросы декарбонизации и экологической безопасности

Карьерный путь Казбека Кусаинова

Пресс-служба "КазМунайГаза" предоставила данные о профессиональном опыте нового зампреда:

Начал карьеру в 2000 году специалистом административного департамента АО "КазТрансОйл".

Работал на руководящих позициях в АО "КазТрансГаз".

Был главным специалистом в департаменте управления активами АО НК "КазМунайГаз".

Занимал должность заместителя генерального директора ТОО "M&SE".

С августа 2023 года входил в состав Совета директоров АО "КазТрансОйл" как независимый директор.

Смена руководства

Казбек Кусаинов сменил на посту Сериккали Брекешева, который покинул должность заместителя председателя правления "КазМунайГаз" по собственному желанию.