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21.04.2025, 09:41

Назначен заместитель председателя правления "КазМунайГаз"

Новости Казахстана 0 511

В руководстве АО НК "КазМунайГаз" произошли кадровые изменения: пост заместителя председателя правления занял Казбек Кусаинов. Он будет курировать стратегическое и корпоративное развитие компании. Назначение связано с изменениями в организационной структуре нацкомпании, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: t.me/kmgpress
Фото: t.me/kmgpress

Новая структура и перераспределение функций

По данным пресс-службы, в "КазМунайГазе" были внесены корректировки в организационную структуру, связанные с расширением компетенций и направлений работы. В частности:

  • Усилен блок корпоративного развития.

  • Центр компетенций в ТОО "КМГ Инжиниринг" получил расширенные полномочия.

  • Управление газовыми проектами вновь передано в блок по добыче нефти и газа.

Зона ответственности Кусаинова

Согласно сообщению компании, Казбек Кусаинов будет курировать ключевые направления:

  • Стратегическое и корпоративное развитие

  • Устойчивое развитие и ESG-повестку

  • Повышение эффективности управления проектами

  • Вопросы декарбонизации и экологической безопасности

Карьерный путь Казбека Кусаинова

Пресс-служба "КазМунайГаза" предоставила данные о профессиональном опыте нового зампреда:

  • Начал карьеру в 2000 году специалистом административного департамента АО "КазТрансОйл".

  • Работал на руководящих позициях в АО "КазТрансГаз".

  • Был главным специалистом в департаменте управления активами АО НК "КазМунайГаз".

  • Занимал должность заместителя генерального директора ТОО "M&SE".

  • С августа 2023 года входил в состав Совета директоров АО "КазТрансОйл" как независимый директор.

Смена руководства

Казбек Кусаинов сменил на посту Сериккали Брекешева, который покинул должность заместителя председателя правления "КазМунайГаз" по собственному желанию.

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