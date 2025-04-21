"Голодные игры" за торт: в Таразе люди устроили бой за сладкое

В одном из супермаркетов Тараза бесплатная раздача торта привела к небывалому ажиотажу. Вместо мирного угощения клиентов акция переросла в хаотичную давку. Видео инцидента, размещённое в соцсетях, моментально стало вирусным и вызвало оживлённые обсуждения среди пользователей, сообщает Lada.kz

Фото: ru.pinterest.com

Дегустация вышла из-под контроля

На кадрах видно, как десятки посетителей — преимущественно женщины — буквально штурмуют стол с тортом, стараясь обойти очередь и получить заветный кусок. Атмосфера накаляется с каждой секундой: слышны крики, ругань, кто-то использует локти, чтобы пробиться вперёд.

Как всё происходило:

Раздача не успевала за потоком : сотрудница магазина физически не справлялась с наплывом людей.

Очередь превратилась в толпу : никто не соблюдал порядок, каждый пытался вырвать кусок торта первым.

Импровизированные «инструменты» : некоторые начали собирать остатки десерта руками или подручными средствами.

Соцсети взорвались комментариями: многие пользователи с иронией сравнили происходящее с сюжетом фильма «Голодные игры».

Комментарии и общественная реакция

В подписи к ролику автор саркастически замечает:

«Это не просто очередь, а настоящая арена. Локти в ход, крики, ругань — всё ради кусочка бесплатного сладкого. Кто бы мог подумать, что “Голодные игры” развернутся именно здесь, в Таразе».

Соцсети мгновенно наполнились десятками комментариев, где пользователи обсуждают:

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Грань между доброй инициативой и провокацией

Многие сетуют на то, что подобные мероприятия нередко превращаются в стихийный бедлам из-за отсутствия организации и уважения к окружающим.