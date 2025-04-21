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21.04.2025, 12:10

Космос по-казахстански: миллиарды тенге вложат в спутники и ракеты

Новости Казахстана 0 417

Казахстан делает серьезные шаги в развитии космической отрасли. В 2025 году стартуют два масштабных проекта, направленных на укрепление технологической независимости и расширение возможностей в сфере космических исследований и мониторинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Новый спутниковый комплекс KazEOSat-MR

Одним из ключевых направлений станет создание и запуск группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения — KazEOSat-MR. Этот проект финансируется министерством цифрового развития.

Основные параметры проекта:

  • Объем финансирования в 2025 году составит 9,2 млрд тенге.

  • Срок реализациидо 2027 года.

  • В рамках проекта планируется создание трех спутников, которые обеспечат ежедневную съемку заданных территорий Казахстана — в отличие от текущего аппарата, который делает снимки раз в неделю.

  • Оперативность получения данных возрастет в три раза, что значительно повысит эффективность использования спутниковой информации.

Экономические и практические выгоды:

  • Импортозамещение в период с 2027 по 2031 годы принесет экономический эффект в размере 104,4 млрд тенге.

  • Косвенный эффект от предоставления снимков госорганам оценивается в 46,5 млрд тенге.

  • Общая площадь покрытия за пять лет эксплуатации составит не менее 2,4 млрд кв. км.

Ракетный комплекс "Байтерек": совместный проект с Россией

Вторым крупным проектом станет строительство космического ракетного комплекса "Байтерек", который реализуется в партнерстве с Российской Федерацией.

Что входит в проект:

  • Финансирование со стороны Казахстана в 2025 году60,8 млрд тенге.

  • Россия создает ракету-носитель "Союз-5", а Казахстан обеспечивает:

    • реконструкцию и модернизацию стартовой площадки "Зенит-М";

    • организацию районов падения отделяющихся частей ракеты на территории страны;

    • развитие наземной инфраструктуры комплекса.

Сроки и планы:

  • Испытательные пуски намечены на 2025–2027 годы.

  • Ввод в эксплуатацию ракетного комплекса планируется в 2028 году.

Оба проекта демонстрируют курс Казахстана на развитие собственной космической индустрии, повышение национальной безопасности и участие в международных космических инициативах.

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