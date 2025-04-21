Космос по-казахстански: миллиарды тенге вложат в спутники и ракеты

Казахстан делает серьезные шаги в развитии космической отрасли. В 2025 году стартуют два масштабных проекта, направленных на укрепление технологической независимости и расширение возможностей в сфере космических исследований и мониторинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

