Космос по-казахстански: миллиарды тенге вложат в спутники и ракеты

Казахстан делает серьезные шаги в развитии космической отрасли. В 2025 году стартуют два масштабных проекта, направленных на укрепление технологической независимости и расширение возможностей в сфере космических исследований и мониторинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Одним из ключевых направлений станет создание и запуск группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения — KazEOSat-MR. Этот проект финансируется министерством цифрового развития.
Объем финансирования в 2025 году составит 9,2 млрд тенге.
Срок реализации — до 2027 года.
В рамках проекта планируется создание трех спутников, которые обеспечат ежедневную съемку заданных территорий Казахстана — в отличие от текущего аппарата, который делает снимки раз в неделю.
Оперативность получения данных возрастет в три раза, что значительно повысит эффективность использования спутниковой информации.
Импортозамещение в период с 2027 по 2031 годы принесет экономический эффект в размере 104,4 млрд тенге.
Косвенный эффект от предоставления снимков госорганам оценивается в 46,5 млрд тенге.
Общая площадь покрытия за пять лет эксплуатации составит не менее 2,4 млрд кв. км.
Вторым крупным проектом станет строительство космического ракетного комплекса "Байтерек", который реализуется в партнерстве с Российской Федерацией.
Финансирование со стороны Казахстана в 2025 году — 60,8 млрд тенге.
Россия создает ракету-носитель "Союз-5", а Казахстан обеспечивает:
реконструкцию и модернизацию стартовой площадки "Зенит-М";
организацию районов падения отделяющихся частей ракеты на территории страны;
развитие наземной инфраструктуры комплекса.
Испытательные пуски намечены на 2025–2027 годы.
Ввод в эксплуатацию ракетного комплекса планируется в 2028 году.
Оба проекта демонстрируют курс Казахстана на развитие собственной космической индустрии, повышение национальной безопасности и участие в международных космических инициативах.
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