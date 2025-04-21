Кража на 2 миллиона: казахстанца обокрали во сне прямо в зале ожидания (видео)

Инцидент с крупной кражей произошёл в Сарыагашском районе Туркестанской области. Пока мужчина спал в зале ожидания, у него украли кошелек с крупной суммой денег. Подозреваемого удалось задержать оперативно благодаря записям с камер, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК .

Кадр из видео: polisia.kz

Что произошло

Согласно информации Министерства внутренних дел РК, кража была зафиксирована на автовокзале Сарыагашского района. Пострадавший мужчина уснул в зале ожидания, не подозревая, что это обернется для него крупной потерей.

Пока мужчина спал, из его кармана был вытащен кошелек.

Внутри находилась сумма порядка 2 миллионов тенге .

Видеонаблюдение зафиксировало момент кражи, что помогло полиции быстро выйти на след преступника.

Как нашли подозреваемого

Благодаря камерам наблюдения сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Выяснилось, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Злоумышленник ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Украденные деньги, по информации МВД, он потратил на личные нужды.

В настоящий момент проводится досудебное расследование.

Не единичный случай

Подобные кражи, по данным МВД, происходят регулярно в общественных местах, особенно в транспорте и на вокзалах. Так, недавно в Алматы были задержаны трое мужчин, подозреваемых в серии карманных краж: