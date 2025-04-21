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21.04.2025, 13:34

Штраф и потеря квартиры грозят казахстанцам за сдачу ипотечного жилья без согласия банка

Новости Казахстана 0 372

Казахстанцам, владеющим жильем в ипотеке, следует с осторожностью подходить к вопросу аренды. Сдавать такое жилье без согласования с банком — прямое нарушение условий договора, за которое предусмотрены серьезные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: Kazinform/ freepik.com
Фото: Kazinform/ freepik.com

Почему нельзя свободно сдавать ипотечное жилье?

Квартира, приобретенная в ипотеку, юридически находится в залоге у банка до полной выплаты кредита. Это означает, что любые сделки, включая аренду, должны осуществляться с разрешения кредитора. Банк вправе ограничить использование объекта недвижимости, поскольку он защищает свои финансовые интересы.

Какие условия прописываются в ипотечных договорах?

В зависимости от политики банка, в договоре могут быть зафиксированы разные положения относительно аренды:

  • Полный запрет на сдачу в аренду — любые попытки сдать квартиру приравниваются к нарушению договора.

  • Разрешение с предварительным согласованием — жилье можно сдавать только после получения письменного разрешения банка.

  • Отсутствие ограничений — если в договоре не указан запрет, аренда допустима без дополнительного согласования.

Как получить разрешение на аренду?

Если в договоре требуется согласие банка, действовать следует по следующей схеме:

  1. Подайте заявление — можно сделать это онлайн или лично в отделении банка.

  2. Ожидайте ответа — рассмотрение заявки обычно занимает от одной до двух недель.

  3. Получите официальное одобрение — большинство банков не возражают, если клиент исправно платит ипотеку и не имеет задолженностей.

Какие последствия могут быть за незаконную аренду?

Сдача ипотечной квартиры без согласия банка считается нарушением договора и может повлечь за собой следующие санкции:

  • Штраф за нарушение условий ипотеки;

  • Требование досрочного погашения кредита — банк вправе аннулировать рассрочку;

  • Обращение взыскания на жилье — в исключительных случаях квартира может быть изъята.

Как избежать штрафов и проблем с банком?

Чтобы не столкнуться с санкциями и сохранить право на жилье, рекомендуется:

  • Внимательно изучить ипотечный договор — убедитесь, что в нем нет запрета на аренду.

  • Получить письменное разрешение банка, если это необходимо.

  • Оформить официальный договор аренды — это защитит от претензий со стороны арендатора и банка.

  • Регулярно вносить ипотечные платежи — даже если вы сдаете квартиру, обязательства перед банком сохраняются.

  • Не скрывать доход от аренды — особенно если он носит постоянный характер. При необходимости уплачивайте налог.

Вывод

Ипотечная недвижимость — это не только жилье, но и юридическая ответственность. Несогласованная сдача такой квартиры может привести к неприятным последствиям, вплоть до потери собственности. Поэтому перед тем как сдавать жилье в аренду, необходимо четко понимать свои обязательства перед банком и действовать строго в рамках закона.

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