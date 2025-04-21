Замакимы в ответе за батареи: в Казахстане за срыв отопительного сезона - штрафы до 6 млн тенге

Ответственность за тепло теперь лежит на замакимах, а штрафы за нарушения в сфере теплоснабжения выросли в пять раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП).
Власти Казахстана пересматривают подход к подготовке к отопительному сезону. Поводом послужили итоги аудита, проведённого Высшей аудиторской палатой, выявившей системные проблемы в теплоснабжении страны. Теперь за неготовность к зиме и срыв отопительного сезона чиновникам и коммунальщикам грозят жёсткие санкции.
По итогам аудиторской проверки правительство приняло ряд ключевых решений:
Передача контроля: теперь надзор за состоянием теплосетей и теплоисточников перешёл от местных исполнительных органов к Комитету атомного и энергетического надзора и контроля при Министерстве энергетики.
Расширение полномочий: комитету переданы функции по проверке технического состояния сетей и источников тепла, а также по мониторингу хода подготовки к отопительному сезону в регионах.
Повышение штрафов: санкции за нарушение требований значительно увеличены – в некоторых случаях в пять раз.
За допущенные нарушения в подготовке к отопительному сезону теперь предусмотрены следующие штрафы:
Срыв ремонтных работ – 50 МРП (примерно 196 600 тенге)
Отсутствие необходимого запаса топлива в зимний период – 1 000 МРП (393 200 тенге)
Несвоевременное получение паспорта готовности – 1 500 МРП (5 898 000 тенге, вместо прежних 300 МРП)
Если раньше этот документ зачастую оформлялся формально, то теперь без него запрещено начинать отопительный сезон. Его отсутствие может привести не только к административным штрафам, но и к персональной ответственности должностных лиц.
Впервые в истории Казахстана заместители акимов областей и городов республиканского значения официально назначены ответственными за подготовку к зиме. Поскольку это политические государственные служащие, такое решение подчёркивает важность и серьёзность подхода государства к вопросу обеспечения теплом.
Власти объясняют ужесточение мер следующими задачами:
Повышение надёжности теплоснабжения;
Предотвращение аварийных ситуаций в зимний период;
Улучшение качества услуг для населения и бизнеса;
Обеспечение прозрачности и подотчётности в сфере теплоснабжения.
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