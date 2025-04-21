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21.04.2025, 14:18

Замакимы в ответе за батареи: в Казахстане за срыв отопительного сезона - штрафы до 6 млн тенге

Новости Казахстана 0 498

Ответственность за тепло теперь лежит на замакимах, а штрафы за нарушения в сфере теплоснабжения выросли в пять раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП).

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Власти Казахстана пересматривают подход к подготовке к отопительному сезону. Поводом послужили итоги аудита, проведённого Высшей аудиторской палатой, выявившей системные проблемы в теплоснабжении страны. Теперь за неготовность к зиме и срыв отопительного сезона чиновникам и коммунальщикам грозят жёсткие санкции.

Что изменилось в системе контроля теплоснабжения

По итогам аудиторской проверки правительство приняло ряд ключевых решений:

  • Передача контроля: теперь надзор за состоянием теплосетей и теплоисточников перешёл от местных исполнительных органов к Комитету атомного и энергетического надзора и контроля при Министерстве энергетики.

  • Расширение полномочий: комитету переданы функции по проверке технического состояния сетей и источников тепла, а также по мониторингу хода подготовки к отопительному сезону в регионах.

  • Повышение штрафов: санкции за нарушение требований значительно увеличены – в некоторых случаях в пять раз.

Новые размеры штрафов

За допущенные нарушения в подготовке к отопительному сезону теперь предусмотрены следующие штрафы:

  • Срыв ремонтных работ – 50 МРП (примерно 196 600 тенге)

  • Отсутствие необходимого запаса топлива в зимний период – 1 000 МРП (393 200 тенге)

  • Несвоевременное получение паспорта готовности – 1 500 МРП (5 898 000 тенге, вместо прежних 300 МРП)

Паспорт готовности: теперь это не просто бумага

Если раньше этот документ зачастую оформлялся формально, то теперь без него запрещено начинать отопительный сезон. Его отсутствие может привести не только к административным штрафам, но и к персональной ответственности должностных лиц.

Личная ответственность замакимов

Впервые в истории Казахстана заместители акимов областей и городов республиканского значения официально назначены ответственными за подготовку к зиме. Поскольку это политические государственные служащие, такое решение подчёркивает важность и серьёзность подхода государства к вопросу обеспечения теплом.

Цели реформы

Власти объясняют ужесточение мер следующими задачами:

  • Повышение надёжности теплоснабжения;

  • Предотвращение аварийных ситуаций в зимний период;

  • Улучшение качества услуг для населения и бизнеса;

  • Обеспечение прозрачности и подотчётности в сфере теплоснабжения.

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