Иностранцы потратили в Казахстане миллиарды долларов: кто и зачем приезжал

В 2024 году Казахстан стал всё более привлекательным направлением для иностранных туристов. По данным Министерства туризма и спорта, в страну прибыли 15,3 миллиона зарубежных граждан, путешествовавших не с целью работы или переезда на ПМЖ, сообщает Lada.kz

Фото: pokeda.ru

Кто считается туристом?

Из общего потока:

10,4 миллиона человек пробыли в стране более одного дня, что позволяет классифицировать их как иностранных туристов .

Средняя продолжительность пребывания составила четыре дня.

Страны, откуда чаще всего приезжали туристы

Минтуризма составило рейтинг стран, граждане которых чаще всего посещали Казахстан в 2024 году. В пятерку лидеров среди государств за пределами СНГ вошли:

Китай — 655 тысяч человек Рост потока объясняется введением безвизового режима и увеличением количества авиарейсов. Индия — 146 тысяч человек Туристический интерес поддерживают прямые авиарейсы, упрощённый визовый режим и развитая экскурсионная программа. Турция — 130 тысяч человек Влияют наличие регулярного авиасообщения и культурно-деловые связи между странами. Германия — 92 тысячи человек Основные цели визита: этнический туризм, уникальные природные ландшафты и историко-культурные объекты. Южная Корея — 40 тысяч человек Стабильный рост объясняется: прямыми рейсами , упрощённым визовым режимом , интересом к казахстанской природе и культуре .



Сколько денег оставляют иностранцы в Казахстане

По информации Национального банка, в 2024 году туристы из дальнего зарубежья потратили в Казахстане более 2,6 миллиарда долларов.

В список стран, граждане которых внесли наибольший вклад в экономику, вошли не только Китай, Индия, Турция, Германия и Южная Корея, но и: