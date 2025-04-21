Иностранцы потратили в Казахстане миллиарды долларов: кто и зачем приезжал

В 2024 году Казахстан стал всё более привлекательным направлением для иностранных туристов. По данным Министерства туризма и спорта, в страну прибыли 15,3 миллиона зарубежных граждан, путешествовавших не с целью работы или переезда на ПМЖ, сообщает Lada.kz
Из общего потока:
10,4 миллиона человек пробыли в стране более одного дня, что позволяет классифицировать их как иностранных туристов.
Средняя продолжительность пребывания составила четыре дня.
Минтуризма составило рейтинг стран, граждане которых чаще всего посещали Казахстан в 2024 году. В пятерку лидеров среди государств за пределами СНГ вошли:
Китай — 655 тысяч человек
Рост потока объясняется введением безвизового режима и увеличением количества авиарейсов.
Индия — 146 тысяч человек
Туристический интерес поддерживают прямые авиарейсы, упрощённый визовый режим и развитая экскурсионная программа.
Турция — 130 тысяч человек
Влияют наличие регулярного авиасообщения и культурно-деловые связи между странами.
Германия — 92 тысячи человек
Основные цели визита: этнический туризм, уникальные природные ландшафты и историко-культурные объекты.
Южная Корея — 40 тысяч человек
Стабильный рост объясняется:
прямыми рейсами,
упрощённым визовым режимом,
интересом к казахстанской природе и культуре.
По информации Национального банка, в 2024 году туристы из дальнего зарубежья потратили в Казахстане более 2,6 миллиарда долларов.
В список стран, граждане которых внесли наибольший вклад в экономику, вошли не только Китай, Индия, Турция, Германия и Южная Корея, но и:
США — американские туристы оставили 47 миллионов долларов.
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