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21.04.2025, 16:11

Триллионы из пенсионного фонда: казахстанцы массово снимают деньги — зачем и куда?

Новости Казахстана 0 5 242

На 1 апреля 2025 года сумма, изъятая гражданами Казахстана из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), достигла 3,8 трлн тенге. Основными направлениями расходов остаются улучшение жилищных условий и медицинские услуги. Также растет интерес к передаче накоплений в частные управляющие компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: © Depositphotos.com/LyazaTretyakova
Фото: © Depositphotos.com/LyazaTretyakova

1. Основные цели изъятия пенсионных средств

По данным ЕНПФ, более 804 тысяч казахстанцев воспользовались правом частичного досрочного использования пенсионных накоплений. Средства были направлены на:

  • улучшение жилищных условий — основная статья расходов;

  • лечение и медицинские услуги;

  • доверительное управление через частные финансовые компании.

2. Крупнейшие операторы по изъятию средств

Наибольшая часть операций по снятию накоплений прошла через следующие банки:

  • Отбасы банк — 3,7 трлн тенге;

  • Народный банк (Halyk Bank) — 86,6 млрд тенге;

  • Банк ЦентрКредит (БЦК) — 52,3 млрд тенге.

3. Где больше всего используют пенсионные деньги

Лидерами по объему снятых средств на жилье стали:

  • г. Алматы — 1,03 трлн тенге;

  • г. Астана — 657,1 млрд тенге;

  • Мангистауская область — 574,1 млрд тенге.

На медицинские цели казахстанцы потратили 679,1 млрд тенге. Наибольшие суммы были направлены в:

  • г. Алматы — 134,7 млрд тенге;

  • Атырауская область — 93,8 млрд тенге;

  • г. Астана — 83,5 млрд тенге.

4. Частные компании под управлением: кому доверяют пенсионные накопления

Растет и популярность доверительного управления средствами через частные инвестиционные компании. На начало апреля 2025 года примерно 73 млрд тенге были переданы в распоряжение частных операторов.

Тройка лидеров выглядит так:

  • Halyk Finance — 43,5 млрд тенге;

  • Jusan Invest — 13,6 млрд тенге;

  • BCC Invest — 7,02 млрд тенге.

Таким образом, казахстанцы продолжают активно использовать пенсионные накопления для решения жилищных и медицинских задач, а также ищут новые возможности для управления средствами, доверяя их финансовым институтам.

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