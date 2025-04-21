Триллионы из пенсионного фонда: казахстанцы массово снимают деньги — зачем и куда?

На 1 апреля 2025 года сумма, изъятая гражданами Казахстана из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), достигла 3,8 трлн тенге. Основными направлениями расходов остаются улучшение жилищных условий и медицинские услуги. Также растет интерес к передаче накоплений в частные управляющие компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным ЕНПФ, более 804 тысяч казахстанцев воспользовались правом частичного досрочного использования пенсионных накоплений. Средства были направлены на:
улучшение жилищных условий — основная статья расходов;
лечение и медицинские услуги;
доверительное управление через частные финансовые компании.
Наибольшая часть операций по снятию накоплений прошла через следующие банки:
Отбасы банк — 3,7 трлн тенге;
Народный банк (Halyk Bank) — 86,6 млрд тенге;
Банк ЦентрКредит (БЦК) — 52,3 млрд тенге.
Лидерами по объему снятых средств на жилье стали:
г. Алматы — 1,03 трлн тенге;
г. Астана — 657,1 млрд тенге;
Мангистауская область — 574,1 млрд тенге.
На медицинские цели казахстанцы потратили 679,1 млрд тенге. Наибольшие суммы были направлены в:
г. Алматы — 134,7 млрд тенге;
Атырауская область — 93,8 млрд тенге;
г. Астана — 83,5 млрд тенге.
Растет и популярность доверительного управления средствами через частные инвестиционные компании. На начало апреля 2025 года примерно 73 млрд тенге были переданы в распоряжение частных операторов.
Тройка лидеров выглядит так:
Halyk Finance — 43,5 млрд тенге;
Jusan Invest — 13,6 млрд тенге;
BCC Invest — 7,02 млрд тенге.
Таким образом, казахстанцы продолжают активно использовать пенсионные накопления для решения жилищных и медицинских задач, а также ищут новые возможности для управления средствами, доверяя их финансовым институтам.
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