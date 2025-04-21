Рубль штурмует отметку 7 тенге: что будет с ценами в Казахстане?

Валютный рынок вновь в центре внимания: с начала 2025 года российский рубль уверенно укрепляется и по отношению к доллару, и по отношению к тенге. Это вызывает активные дискуссии среди экспертов: насколько устойчив этот рост и есть ли у рубля шансы пробить символическую отметку в 7 тенге?, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С начала года рубль прибавил более 40% к доллару США и достиг максимума за три года в паре с тенге — 6,39. Эксперты называют сразу несколько факторов, повлиявших на динамику:
Ожидания смягчения санкций. На рынке усилились слухи о возможных дипломатических инициативах по Украине, что вызвало позитивный спекулятивный настрой.
Рост цен на нефть. Поддержка пришла со стороны сырьевых рынков — нефть стабилизировалась в диапазоне $65–70 за баррель.
Налоговый период в России. Крупные экспортеры массово продавали валютную выручку, чтобы исполнить фискальные обязательства.
Высокая ключевая ставка. Центробанк РФ удерживает ее на уровне 16%, что ограничивает спрос на иностранную валюту внутри страны.
Несмотря на уверенное укрепление, экономисты предостерегают от преждевременного оптимизма:
Санкционные и логистические ограничения. Они продолжают сдерживать экспорт и ставят под сомнение устойчивость положительного торгового баланса.
Зависимость бюджета от нефти. Несмотря на объявленный профицит, доходы бюджета по-прежнему во многом формируются за счет нефтегазовой отрасли.
Импортное давление. Восстановление импорта может усилить спрос на иностранную валюту и ослабить рубль.
Укрепление рубля оказывает заметное влияние на экономику Казахстана, в том числе:
Рост цен на импорт. Российские товары становятся дороже, снижая конкурентоспособность и увеличивая инфляционное давление.
Снижение экспортной привлекательности. Казахстанский экспорт теряет конкурентные преимущества на фоне сильного рубля.
Риски для Нацбанка. При дальнейшем укреплении рубля до 6,5 и выше возможны:
валютные интервенции,
усиление вербальной риторики регулятора,
корректировка монетарной политики.
Экономист Эльдар Шамсутдинов подчеркивает:
«Курс рубль/тенге достиг уровней, которые сложно объяснить фундаментально. Вероятны вербальные интервенции со стороны Нацбанка».
Аналитики предлагают различные варианты развития ситуации:
? Наиболее вероятный сценарий:
Консолидация рубля в диапазоне 6,3–6,6 тенге в краткосрочной перспективе.
? Условие для преодоления 7 тенге:
По мнению аналитика Ергазы Таубаева, это возможно при следующем сочетании:
рост нефти выше $80 за баррель,
резкое смягчение санкционного давления,
отсутствие интервенций со стороны Нацбанка РК,
сохранение высокой ставки в России.
? Пессимистичная точка зрения:
Экономист Анна Иванова отмечает, что укрепление рубля носит во многом спекулятивный характер и может быть нестойким:
«Летом возможно ослабление на фоне роста импорта и сезонного спроса на валюту».
Сильный рубль влияет на казахстанский рынок многогранно:
Импортозамещение. Дорогие российские товары могут простимулировать спрос на продукцию местных производителей.
Инфляционные риски. Укрепление рубля по отношению к тенге ускоряет рост цен внутри страны.
Необходимость диверсификации. Казахстану важно снижать зависимость от импорта из России, доля которого в структуре составляет около 28%.
Отметка в 7 тенге за рубль — пока скорее психологический рубеж, чем обоснованная экономическая реальность. Для его достижения необходимо стечение сразу нескольких факторов. В ближайшее время, по мнению аналитиков, рубль будет колебаться в диапазоне 6,3–6,6 тенге, а дальнейшие движения будут зависеть от геополитики, цен на нефть и решений центральных банков.
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