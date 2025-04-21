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21.04.2025, 16:25

Рубль штурмует отметку 7 тенге: что будет с ценами в Казахстане?

Новости Казахстана 0 1 601

Валютный рынок вновь в центре внимания: с начала 2025 года российский рубль уверенно укрепляется и по отношению к доллару, и по отношению к тенге. Это вызывает активные дискуссии среди экспертов: насколько устойчив этот рост и есть ли у рубля шансы пробить символическую отметку в 7 тенге?, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Roman Chekhovskoy/Canva Pro
Фото: Roman Chekhovskoy/Canva Pro

Причины роста рубля

С начала года рубль прибавил более 40% к доллару США и достиг максимума за три года в паре с тенге — 6,39. Эксперты называют сразу несколько факторов, повлиявших на динамику:

  • Ожидания смягчения санкций. На рынке усилились слухи о возможных дипломатических инициативах по Украине, что вызвало позитивный спекулятивный настрой.

  • Рост цен на нефть. Поддержка пришла со стороны сырьевых рынков — нефть стабилизировалась в диапазоне $65–70 за баррель.

  • Налоговый период в России. Крупные экспортеры массово продавали валютную выручку, чтобы исполнить фискальные обязательства.

  • Высокая ключевая ставка. Центробанк РФ удерживает ее на уровне 16%, что ограничивает спрос на иностранную валюту внутри страны.

Сможет ли рубль закрепиться?

Несмотря на уверенное укрепление, экономисты предостерегают от преждевременного оптимизма:

  • Санкционные и логистические ограничения. Они продолжают сдерживать экспорт и ставят под сомнение устойчивость положительного торгового баланса.

  • Зависимость бюджета от нефти. Несмотря на объявленный профицит, доходы бюджета по-прежнему во многом формируются за счет нефтегазовой отрасли.

  • Импортное давление. Восстановление импорта может усилить спрос на иностранную валюту и ослабить рубль.

Что это значит для Казахстана?

Укрепление рубля оказывает заметное влияние на экономику Казахстана, в том числе:

  • Рост цен на импорт. Российские товары становятся дороже, снижая конкурентоспособность и увеличивая инфляционное давление.

  • Снижение экспортной привлекательности. Казахстанский экспорт теряет конкурентные преимущества на фоне сильного рубля.

  • Риски для Нацбанка. При дальнейшем укреплении рубля до 6,5 и выше возможны:

    • валютные интервенции,

    • усиление вербальной риторики регулятора,

    • корректировка монетарной политики.

Экономист Эльдар Шамсутдинов подчеркивает:

«Курс рубль/тенге достиг уровней, которые сложно объяснить фундаментально. Вероятны вербальные интервенции со стороны Нацбанка».

Прогнозы и сценарии

Аналитики предлагают различные варианты развития ситуации:

? Наиболее вероятный сценарий:
Консолидация рубля в диапазоне 6,3–6,6 тенге в краткосрочной перспективе.

? Условие для преодоления 7 тенге:
По мнению аналитика Ергазы Таубаева, это возможно при следующем сочетании:

  • рост нефти выше $80 за баррель,

  • резкое смягчение санкционного давления,

  • отсутствие интервенций со стороны Нацбанка РК,

  • сохранение высокой ставки в России.

? Пессимистичная точка зрения:
Экономист Анна Иванова отмечает, что укрепление рубля носит во многом спекулятивный характер и может быть нестойким:

«Летом возможно ослабление на фоне роста импорта и сезонного спроса на валюту».

Последствия для бизнеса и потребителей

Сильный рубль влияет на казахстанский рынок многогранно:

  • Импортозамещение. Дорогие российские товары могут простимулировать спрос на продукцию местных производителей.

  • Инфляционные риски. Укрепление рубля по отношению к тенге ускоряет рост цен внутри страны.

  • Необходимость диверсификации. Казахстану важно снижать зависимость от импорта из России, доля которого в структуре составляет около 28%.

Вывод

Отметка в 7 тенге за рубль — пока скорее психологический рубеж, чем обоснованная экономическая реальность. Для его достижения необходимо стечение сразу нескольких факторов. В ближайшее время, по мнению аналитиков, рубль будет колебаться в диапазоне 6,3–6,6 тенге, а дальнейшие движения будут зависеть от геополитики, цен на нефть и решений центральных банков.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
А где наше новое и справедливое правительство которое всегда по справедливости пыталось удерживать курс с рублем в корридоре 5, или тут сказали "ой" и расписались в своей "эффективности"? Ведь у нас все нормально же по статистике, и все это только вынужденные справедливые меры или все же нет?
21.04.2025, 13:15
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