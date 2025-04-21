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21.04.2025, 17:20

Границу закроют за долги: кого не выпустят из Казахстана

Новости Казахстана 0 404

С каждым может случиться — забыли оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения или другое административное правонарушение. Однако промедление в оплате может обернуться не только дополнительными расходами, но и серьезными ограничениями. Разбираемся, почему важно соблюдать сроки и как защитить себя от нежелательных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Что будет, если не заплатить штраф вовремя

Многие ошибочно полагают, что со временем штрафы аннулируются или их можно оплатить в любой момент. На деле закон строго регламентирует сроки оплаты.

По статье 894 КоАП РК, действует следующее правило:

  • Штраф должен быть оплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу.

  • При просрочке:

    • сумма штрафа увеличивается на 25%;

    • возможна замена на общественные работы или даже административный арест до 5 суток (статья 669 КоАП РК);

    • данные о нарушителе попадают в базу исполнительных производств.

Это чревато:

  • запретом на выезд за границу;

  • ограничением доступа к банковским операциям;

  • арестом имущества и другими мерами взыскания.

Как проверить, есть ли у вас штрафы

Проверить актуальную информацию о штрафах можно быстро и удобно через цифровые сервисы.

Основные способы:

  1. Портал eGov.kz:

    • авторизуйтесь с ИИН;

    • перейдите в раздел «Штрафы и платежи»;

    • проверьте задолженность по административным штрафам.

  2. Мобильные приложения банков:

    • Kaspi.kz, Halyk Homebank и другие сервисы автоматически отображают штрафы при входе в приложение.

Как не платить лишнего: советы, которые сэкономят деньги и нервы

Своевременная реакция и цифровая грамотность помогут избежать ненужных переплат и санкций.

Что стоит делать:

  1. Оплачивайте штрафы в течение первых 7 дней:

    • действует скидка 50% на оплату (статья 811 КоАП РК).

  2. Оспаривайте штраф, если не согласны:

    • подать жалобу можно в течение 10 дней через eGov или лично;

    • по истечении срока постановление считается вступившим в силу.

  3. Подключите уведомления:

    • через eGov.kz или мобильные банковские приложения можно получать уведомления о новых штрафах.

  4. Храните чеки и квитанции:

    • сохраняйте подтверждение оплаты не менее трёх лет — это поможет при технических сбоях и спорных ситуациях.

Что делать, если срок уже пропущен

Даже если штраф оказался просроченным, можно быстро исправить ситуацию и минимизировать последствия.

Пошаговый план:

  • Срочно оплатите штраф и начисленные 25%.

  • Проверьте, не появились ли ограничения — через eGov или в вашем банке.

  • При наличии исполнительного производства — свяжитесь с судебным исполнителем и уточните порядок действий.

Главное — не затягивать

Неоплаченные штрафы — это не просто долг, а потенциальная причина серьезных ограничений. Проще и выгоднее оплатить их вовремя, чем потом бороться с последствиями.

Помните:

Своевременная оплата — залог спокойствия, экономии и свободы передвижения.

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