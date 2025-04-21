Границу закроют за долги: кого не выпустят из Казахстана

С каждым может случиться — забыли оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения или другое административное правонарушение. Однако промедление в оплате может обернуться не только дополнительными расходами, но и серьезными ограничениями. Разбираемся, почему важно соблюдать сроки и как защитить себя от нежелательных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: istockphoto.com

Что будет, если не заплатить штраф вовремя

Многие ошибочно полагают, что со временем штрафы аннулируются или их можно оплатить в любой момент. На деле закон строго регламентирует сроки оплаты.

По статье 894 КоАП РК, действует следующее правило:

Штраф должен быть оплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу.

При просрочке: сумма штрафа увеличивается на 25% ; возможна замена на общественные работы или даже административный арест до 5 суток (статья 669 КоАП РК); данные о нарушителе попадают в базу исполнительных производств.



Это чревато:

запретом на выезд за границу;

ограничением доступа к банковским операциям;

арестом имущества и другими мерами взыскания.

Как проверить, есть ли у вас штрафы

Проверить актуальную информацию о штрафах можно быстро и удобно через цифровые сервисы.

Основные способы:

Портал eGov.kz: авторизуйтесь с ИИН;

перейдите в раздел «Штрафы и платежи»;

проверьте задолженность по административным штрафам. Мобильные приложения банков: Kaspi.kz, Halyk Homebank и другие сервисы автоматически отображают штрафы при входе в приложение.

Как не платить лишнего: советы, которые сэкономят деньги и нервы

Своевременная реакция и цифровая грамотность помогут избежать ненужных переплат и санкций.

Что стоит делать:

Оплачивайте штрафы в течение первых 7 дней: действует скидка 50% на оплату (статья 811 КоАП РК). Оспаривайте штраф, если не согласны: подать жалобу можно в течение 10 дней через eGov или лично;

по истечении срока постановление считается вступившим в силу. Подключите уведомления: через eGov.kz или мобильные банковские приложения можно получать уведомления о новых штрафах. Храните чеки и квитанции: сохраняйте подтверждение оплаты не менее трёх лет — это поможет при технических сбоях и спорных ситуациях.

Что делать, если срок уже пропущен

Даже если штраф оказался просроченным, можно быстро исправить ситуацию и минимизировать последствия.

Пошаговый план:

Срочно оплатите штраф и начисленные 25% .

Проверьте, не появились ли ограничения — через eGov или в вашем банке.

При наличии исполнительного производства — свяжитесь с судебным исполнителем и уточните порядок действий.

Главное — не затягивать

Неоплаченные штрафы — это не просто долг, а потенциальная причина серьезных ограничений. Проще и выгоднее оплатить их вовремя, чем потом бороться с последствиями.

Помните: