Границу закроют за долги: кого не выпустят из Казахстана

С каждым может случиться — забыли оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения или другое административное правонарушение. Однако промедление в оплате может обернуться не только дополнительными расходами, но и серьезными ограничениями. Разбираемся, почему важно соблюдать сроки и как защитить себя от нежелательных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Многие ошибочно полагают, что со временем штрафы аннулируются или их можно оплатить в любой момент. На деле закон строго регламентирует сроки оплаты.
По статье 894 КоАП РК, действует следующее правило:
Штраф должен быть оплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу.
При просрочке:
сумма штрафа увеличивается на 25%;
возможна замена на общественные работы или даже административный арест до 5 суток (статья 669 КоАП РК);
данные о нарушителе попадают в базу исполнительных производств.
Это чревато:
запретом на выезд за границу;
ограничением доступа к банковским операциям;
арестом имущества и другими мерами взыскания.
Проверить актуальную информацию о штрафах можно быстро и удобно через цифровые сервисы.
Основные способы:
Портал eGov.kz:
авторизуйтесь с ИИН;
перейдите в раздел «Штрафы и платежи»;
проверьте задолженность по административным штрафам.
Мобильные приложения банков:
Kaspi.kz, Halyk Homebank и другие сервисы автоматически отображают штрафы при входе в приложение.
Своевременная реакция и цифровая грамотность помогут избежать ненужных переплат и санкций.
Что стоит делать:
Оплачивайте штрафы в течение первых 7 дней:
действует скидка 50% на оплату (статья 811 КоАП РК).
Оспаривайте штраф, если не согласны:
подать жалобу можно в течение 10 дней через eGov или лично;
по истечении срока постановление считается вступившим в силу.
Подключите уведомления:
через eGov.kz или мобильные банковские приложения можно получать уведомления о новых штрафах.
Храните чеки и квитанции:
сохраняйте подтверждение оплаты не менее трёх лет — это поможет при технических сбоях и спорных ситуациях.
Даже если штраф оказался просроченным, можно быстро исправить ситуацию и минимизировать последствия.
Пошаговый план:
Срочно оплатите штраф и начисленные 25%.
Проверьте, не появились ли ограничения — через eGov или в вашем банке.
При наличии исполнительного производства — свяжитесь с судебным исполнителем и уточните порядок действий.
Неоплаченные штрафы — это не просто долг, а потенциальная причина серьезных ограничений. Проще и выгоднее оплатить их вовремя, чем потом бороться с последствиями.
Помните:
Своевременная оплата — залог спокойствия, экономии и свободы передвижения.
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